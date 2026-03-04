Bandar Lampung (Lampost.co) – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung. Kegiatan ini guna memastikan stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta keamanan dan mutu pangan selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 1447 H.

Sidak tersebut tergelar pada Pasar Kangkung dan Chandra Superstore Tanjung Karang, Rabu, 4 Maret 2026. Sidak ini juga sebagai langkah konkret pengendalian inflasi daerah serta perlindungan konsumen di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan. Harga bahan pangan pada pasar tradisional maupun ritel modern terpantau relatif stabil. Distribusi pasokan juga berjalan lancar dan aman hingga menjelang hari raya.

“Alhamdulillah, baik ritel tradisional maupun modern, harga relatif stabil. Pasokan juga aman dan terpastikan cukup hingga Idul Fitri nanti,” ujar Jihan.

Kemudian dalam sidak tersebut khususnya pasar tradisional. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut melakukan uji cepat (rapid test) terhadap sejumlah sampel pangan. Seperti ikan, daging ayam, sayuran, dan buah-buahan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang teruji aman terkonsumsi.

Izin Edar

Selain memantau harga dan mutu pangan, tim juga menemukan sejumlah produk yang belum memiliki izin edar dan izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

“Kami menemukan beberapa produk yang belum memiliki izin edar dan PIRT. Untuk itu, hari ini kami minta agar produk tersebut segera ditarik dari peredaran. Produk dengan kemasan rusak juga tidak boleh untuk dijual,” tegasnya.

Sidak gabungan ini melibatkan perangkat daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung. Satgas Pangan Polda Lampung, BPOM, Balai Veteriner, KPPU, serta Kantor Pelayanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung.

Kemudian Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan akan terus melakukan pemantauan secara berkala. Dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan. Upaya pengendalian inflasi dan pengawasan pangan akan dilaksanakan secara berkelanjutan selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 H.