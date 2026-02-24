Bandar Lampung (Lampost.co): Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bandar Lampung mengeluhkan kenaikan harga telur selama bulan suci Ramadan. Kenaikan harga tersebut langsung menekan omzet para pelaku usaha.

Pelaku UMKM kue kering, Novalia Sari, menyebut harga telur saat ini mencapai Rp29 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram. Ia merasakan kenaikan tersebut sangat memengaruhi keuntungan usahanya.

“Kenaikan ini sangat berdampak karena telur menjadi salah satu bahan baku utama kue kering. Kalau harga telur naik seperti ini, pendapatan otomatis berkurang,” ujar Novalia, Senin, 23 Februari 2026.

Novalia juga menyampaikan para pemasok menaikkan harga tidak hanya pada telur, tetapi juga pada sejumlah bahan baku lain seperti tepung, mentega, dan minyak goreng. Kenaikan harga berbagai bahan tersebut membuat biaya produksi semakin tinggi.

“Semua bahan baku kue naik. Saya harus pintar menyiasati kondisi ini supaya tetap mendapat keuntungan meski tidak banyak,” katanya.

Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Novalia tetap mempertahankan harga jual dan takaran adonan kue kering buatannya. Ia memilih menjaga kualitas rasa demi mempertahankan kepercayaan konsumen.

“Saya belum menaikkan harga dan tetap menggunakan takaran adonan yang sama. Yang penting tidak rugi dan konsumen tetap senang. Apalagi menjelang Lebaran sudah banyak pesanan masuk,” tegasnya.