Bandar Lampung (lampost.co)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memberikan jaminan bahwa stok Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayahnya dalam kondisi aman. Pasokan tersebut dipastikan mampu mencukupi lonjakan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan hingga perayaan Lebaran 2026.

Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Lampung Sopian Atiek menjelaskan bahwa realisasi penggunaan energi di awal tahun masih terkendali. Berdasarkan data koordinasi dengan Pertamina, sisa kuota untuk 15 kabupaten dan kota di Lampung masih sangat mencukupi untuk menghadapi musim mudik.

Rincian Sisa Kuota Energi Lampung 2026:

Biosolar: Sisa 715.407 kiloliter (setelah realisasi 8%).

Pertalite: Sisa 606.504 kiloliter (setelah realisasi 9%).

LPG (Elpiji): Total kuota tahunan 219.740 metrik ton dengan realisasi awal 20.699 MT.

“Kami terus berkomunikasi dengan Pertamina untuk menjaga pasokan di Lampung guna memastikan konsumsi masyarakat terpenuhi,” ujar Sopian di Bandarlampung, Selasa, 3 Maret 2026.

Penambahan Stok Situasional

Sopian menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya terpaku pada angka kuota yang telah ditetapkan di awal tahun. Jika terjadi lonjakan permintaan yang tidak terduga di lapangan, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pertamina siap melakukan penambahan stok secara situasional.

Langkah antisipasi ini agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat pangkalan maupun SPBU, terutama pada titik-titik padat pemudik. Masyarakat jangan khawatir dan tetap melakukan pembelian secara wajar sesuai dengan kebutuhan harian. (ANT)