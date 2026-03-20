Jakarta (Lampost.co) – Pemerintah Indonesia tengah merancang kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) secara fleksibel. Langkah strategis ini muncul sebagai respons langsung terhadap lonjakan harga minyak dunia yang kian melambung. Oleh karena itu, efisiensi waktu kerja menjadi prioritas utama kabinet saat ini.

Poin Penting

Efisiensi Energi: Kebijakan WFH bertujuan menekan penggunaan BBM akibat harga minyak yang tinggi.

Cakupan Luas: Rencana ini berlaku bagi ASN, pegawai swasta, hingga instansi pemerintah daerah.

Fleksibilitas Kerja: Pemerintah menawarkan opsi kerja jarak jauh selama satu hingga lima hari seminggu.

Estimasi Hemat: Penghematan konsumsi bahan bakar diprediksi mencapai seperlima dari penggunaan normal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penjelasan resmi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menegaskan bahwa fleksibilitas ruang kerja akan membantu stabilitas ekonomi nasional.

“Tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga pada Kamis (19/3).

Sasar Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah

Rencana penerapan WFH ini memiliki sifat yang sangat dinamis selama lima hari kerja. Selain menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), kantor swasta dan pemerintah daerah juga dapat memberlakukannya segera. Namun, pemerintah masih melakukan pembahasan mendalam agar kebijakan ini berjalan efektif tanpa kendala teknis.

Pemerintah akan segera memberikan pengumuman resmi setelah konsep kebijakan ini mencapai tahap matang. Selain itu, jadwal pasti pelaksanaan WFH kemungkinan besar rilis setelah masa libur Lebaran 2026 usai.

Pantau Situasi Global dan Harga Minyak

Pemerintah terus memantau perkembangan situasi global serta dampak konflik yang mempengaruhi harga minyak dunia. Durasi kebijakan ini nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi pasar energi internasional yang fluktuatif.

“Nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang,” ucap Airlangga.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyambut positif rencana penghematan melalui skema WFH ini. Presiden menilai pembatasan mobilitas warga secara otomatis akan mengurangi beban konsumsi BBM nasional secara signifikan.

“Baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. penghematannya 1/5,” terang Airlangga.