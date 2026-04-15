Bandar Lampung (Lampost.co)– Dalam rangka mewujudkan program tebu swasembada gula nasional 2028–2030, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan pemetaan perluasan lahan tebu di Provinsi Lampung. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat memimpin langsung rapat yang terlaksana di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Rabu (15/4/2026). Program swasembada tebu ini fokus pada perluasan lahan, peremajaan (bongkar ratoon), dan penggunaan benih unggul.

Rapat menghadirkan jajaran Dinas Perkebunan kabupaten dan kota se-Lampung dan pengelola pabrik gula yang beroperasional di Lampung. Seperti PT Sugar Group Companies dengan (empat anak perusahaan PT Gula Putih Mataram (GPM), PT Sweet Indolampung (SIL), PT Indolampung Perkasa (ILP), dan PT Indolampung Distillery). PT Gunung Madu Plantations, dan PT Pemuka Sakti Manis Indah, serta Bunga Mayang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menyampaikan bahwa swasembada tebu ini merupakan Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dalam ketahanan pangan.

Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan untuk pengembangan tebu seluas 99.547 hektare dengan total 5,9 miliar mata benih. Pelaksanaan pengembangan tebu tersebut di 10 provinsi dan 74 kabupaten. Adapun Lampung menjadi salah satu lokasi prioritas program ini. Terlebih kepala daerahnya sangat responsif.

“Kehadiran program ini secara tidak langsung akan meningkatkan PDRB daerah. Dan ini akan menyejahteraan masyarakat petani,” jelas Dirjen.

Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Roni menambahkan, Direktorat Jenderal Perkebunan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, penangkar benih, serta pekebun agar penyaluran benih dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis pengembangan tebu rakyat akan terus meningkat.

Selain memperkuat produksi gula dalam negeri, Roni juga berharap, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gula.

Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Kus Haryanto yang memandu pemetaan menyebut di Lampung punya kesanggupan perluasan areal tebu seluas 10.500 hektare.

“Tidak semua wilayah memiliki lahan untuk perluasan tebu karena banyak faktor. Baik kecocokan lahan maupun serapan hasil panennya. Berdasarkan pemetaan hingga hari ini, ada 10.500 hektare tersebar di beberapa wilayah yang siap,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Lampung Desti Arisandi menyebut bahwa untuk program swasmbada gula ini pihaknya sudah menyurati para bupati di 13 kabupaten di Lampung. “Hal ini agar kepala daerah bisa langsung menginstruksikan ke jajaran dinas terkait dalam menudung program, terutama penyediaan lahan,” katanya. (10)

Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News