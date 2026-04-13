Jakarta (Lampost.co) – Investasi emas tetap menjadi pilihan favorit masyarakat karena nilainya stabil dan mudah cair. Banyak orang memilih emas sebagai aset lindung nilai saat kondisi ekonomi tidak menentu.

Saat ingin mulai investasi, Anda akan dihadapkan pada dua pilihan utama. Pilihan tersebut adalah emas perhiasan dan logam mulia. Keduanya sama-sama berbahan emas, tetapi memiliki fungsi dan karakter berbeda.

Memahami perbedaan emas perhiasan vs logam mulia menjadi langkah penting sebelum membeli. Pemahaman yang tepat bisa menentukan strategi investasi yang lebih menguntungkan.

Kelebihan dan Kekurangan Emas Perhiasan

Emas perhiasan tidak hanya berfungsi sebagai aset, tetapi juga sebagai aksesoris. Anda bisa memakainya dalam aktivitas sehari-hari tanpa kehilangan nilai ekonominya.

Beberapa kelebihan emas perhiasan antara lain:

Bisa digunakan langsung sebagai perhiasan

Memiliki nilai estetika tinggi

Mudah dijual di banyak toko emas

Cocok untuk investasi dengan modal fleksibel

Namun, Anda juga perlu memahami kekurangannya:

Harga jual kembali lebih rendah karena biaya pembuatan

Kadar emas tidak murni

Tren desain bisa memengaruhi harga

Selisih beli dan jual cukup besar

Dengan memahami hal tersebut, Anda bisa menilai apakah perhiasan cocok untuk investasi atau sekadar pelengkap gaya.

Kelebihan dan Kekurangan Logam Mulia

Logam mulia menjadi pilihan utama bagi investor yang ingin menjaga nilai kekayaan. Bentuknya sederhana, tetapi memiliki nilai tinggi karena kadar emasnya mencapai 24 karat.

Keunggulan logam mulia meliputi:

Kadar emas tinggi hingga 99,99 persen

Harga mengikuti pasar global

Tidak ada biaya pembuatan

Mudah dijual dengan harga transparan

Namun, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan:

Tidak bisa sebagai aksesoris

Perlu tempat penyimpanan aman

Modal awal cenderung lebih besar

Tetap ada selisih harga beli dan jual

Logam mulia cocok bagi yang fokus pada investasi jangka panjang.

Perbandingan Emas Perhiasan vs Logam Mulia

Untuk memudahkan pemahaman, berikut perbandingan keduanya:

Kadar emas

Perhiasan: 70 persen hingga 90 persen

Logam mulia: 99,99 persen

Harga

Perhiasan: lebih mahal karena desain

Logam mulia: mendekati harga emas murni

Biaya tambahan

Perhiasan: ada ongkos pembuatan

Logam mulia: tidak ada

Fungsi

Perhiasan: aksesoris dan aset

Logam mulia: investasi murni

Nilai jual kembali

Perhiasan: lebih rendah

Logam mulia: lebih stabil

Potensi keuntungan

Perhiasan: cenderung kecil

Logam mulia: lebih besar

Mana Lebih Menguntungkan?

Jika mengejar keuntungan jangka panjang, logam mulia menjadi pilihan terbaik. Nilainya mengikuti harga emas global dan tidak terpengaruh biaya tambahan. Selain itu, selisih harga jual logam mulia lebih jelas. Risiko kerugian pun lebih mudah terkontrol.

Sebaliknya, emas perhiasan memberikan keuntungan dari sisi penggunaan. Anda tetap bisa memakainya sekaligus menjadikannya aset. Namun, potongan harga saat dijual membuat keuntungan tidak maksimal.

Tips Memilih Investasi Emas yang Tepat

1. Tentukan Tujuan Investasi

Tentukan tujuan sejak awal agar tidak salah memilih jenis emas. Pilih logam mulia untuk jangka panjang. Pilih perhiasan jika ingin fungsi ganda.

2. Perhatikan Kadar Emas

Kadar emas memengaruhi nilai investasi. Semakin tinggi kadar, semakin besar potensi keuntungan.

3. Pantau Harga Emas

Selalu cek harga emas terbaru sebelum membeli. Waktu pembelian sangat memengaruhi hasil investasi.

4. Pilih Toko Terpercaya

Pastikan membeli di toko emas yang memiliki reputasi baik. Sertifikat resmi menjadi bukti keaslian produk.

FAQ Seputar Investasi Emas

Apakah emas perhiasan cocok untuk investasi?

Cocok untuk pemula yang ingin investasi ringan sambil tetap bergaya.

Mana yang lebih aman?

Logam mulia lebih aman karena nilainya stabil dan transparan.

Apakah harga emas selalu naik?

Harga emas bisa turun, tetapi tren jangka panjang cenderung naik.

Kapan waktu terbaik membeli emas?

Beli saat harga stabil atau turun untuk mendapatkan keuntungan maksimal.