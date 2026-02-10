Bandar Lampung (Lampost.co) — Seiring dengan dimulainya masa perkuliahan di berbagai perguruan tinggi, perekonomian masyarakat di sekitar kampus kembali meningkat.

Setelah masa libur panjang yang cenderung sepi. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini terpantau mulai mengalami kenaikan omzet berkat kembalinya mahasiswa ke area indekos.

Pantauan pada Senin, 9 Februari 2026 di kawasan UMKM UIN Raden Intan Lampung, menunjukkan jumlah pembeli yang mulai meningkat.

Peningkatan penjualan paling terasa pada sektor kuliner, warung makan, cafe, hingga laundry mulai dipadati pelanggan.

Sejumlah pedagang mengaku transaksi harian mulai mengalami kenaikan setelah mulainya masa perkuliahan.

Salah seorang penjual mochi, Fathiya (28) mengatakan, daya beli mulai meningkat semenjak mulainya masa perkuliahan. “Sebelumnya pas libur kuliah omzet menurun drastis,” ujarnya.

Farhan (37), penjual warung nasi dekat gerbang kampus utama mengungkapkan rasa syukurnya.

“Pas libur kemarin saya sempat tutup beberapa minggu karena sepi sekali. Alhamdulillah sejak perkuliahan dimulai saya bisa beroperasi lagi,” katanya.

Fauzan Al Djabar/Magang