Bandar Lampung (Lampost.co)—- Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan ketersediaan BBM dan elpiji di wilayah Sumatera Bagian Selatan tetap terjaga. Serta memastikan keberlanjutan pasokan bagi masyarakat.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan energi pada masa Ramadan hingga menjelang Idulfitri, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah melakukan build up stok BBM. Serta elpiji sebagai langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan energi di seluruh wilayah operasional tetap optimal.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel secara rutin melakukan pemantauan terhadap penyaluran BBM dan LPG di seluruh Terminal BBM, SPBU, pangkalan resmi, dan lembaga penyalur lainnya. Hingga saat ini, penyaluran energi di wilayah Sumbagsel berjalan normal dan tidak mengalami gangguan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus melakukan pemantauan intensif terhadap ketersediaan energi, khususnya BBM dan elpiji, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kami terus memastikan ketersediaan BBM dan LPG di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Distribusi dari terminal hingga ke SPBU dan pangkalan resmi berjalan lancar, dan kami melakukan monitoring secara intensif untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Rusminto.

Pastikan Kelancaran Penyaluran Energi

Koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat terkait terus pihaknya lakukan untuk memastikan kelancaran distribusi energi. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), karena ketersediaan BBM dan elpiji terjamin dan penyaluran dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan dan produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.