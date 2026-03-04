Bandar Lampung (Lampost.co)— Astra Daihatsu Motor kembali menghadirkan program penjualan spesial bertajuk DAIFIT 2026 (Daihatsu Idul Fitri) yang berlaku untuk pembelian kendaraan Daihatsu selama periode 1 Februari hingga 30 April 2026.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Lampung Ahmad Yani, Gusyandri, mengatakan memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, program ini menjadi bentuk komitmen Daihatsu dalam memberikan kemudahan kepemilikan kendaraan bagi masyarakat, sekaligus menghadirkan apresiasi berupa hadiah perjalanan umroh untuk sembilan orang pemenang.

Sejak pertama kali digelar pada 2023 hingga 2025, program DAIFIT telah memberangkatkan total 27 pelanggan Daihatsu ke Tanah Suci. Pada 2026, kesempatan serupa kembali Daihatsu buka bagi konsumen yang melakukan pembelian unit selama periode program berlangsung.

Gusyandri mengatakan bahwa program ini terancang untuk memberikan kemudahan menyeluruh, mulai dari proses pembelian hingga perawatan kendaraan.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa membeli mobil Daihatsu itu mudah dari awal hingga penggunaan jangka panjang. Mulai dari proses transaksi, kemudahan pembiayaan, hingga rasa tenang dalam perawatan kendaraan karena jaringan bengkel resmi tersedia luas,” ujar Gusyandri saat media gathering dan buka bersama di Santika Hotel, pada Rabu (4/2).

Kepala Cabang Daihatsu Bandarjaya Kamil Hasan menambahkan, selain berkesempatan mendapatkan hadiah umroh, konsumen juga memperoleh berbagai kemudahan seperti proses kredit yang praktis, jaringan outlet yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, serta dukungan bengkel resmi yang mudah menjangkau di berbagai daerah.

Permudah Proses Pembelian Kendaraan

Program DAIFIT 2026 turut mendapat dukungan ekosistem Astra untuk mempermudah proses pembelian kendaraan. Layanan pembiayaan tersedia melalui Astra Credit Companies (ACC) dan Daihatsu Financial Services (DFS). Sementara perlindungan kendaraan di dukung oleh Asuransi Astra melalui produk Garda Oto.

Dengan dukungan tersebut, Daihatsu berharap dapat terus menjadi sahabat masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari sekaligus menghadirkan nilai tambah melalui program apresiasi yang bermakna.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Lampung Soekarno Hatta, Wili Chandra, menjelaskan alasan program tersebut terus berlanjut. Menurut dia, DAIFIT masih relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini, terutama karena mengusung paket umrah yang dekat dengan nilai keluarga.

“Program ini kami lihat masih sangat relevan. Tema paket umrah sangat dekat dengan keluarga besar konsumen Daihatsu,” kata Wili. Ia mencontohkan keberhasilan program akhir tahun lalu, Daihatsu End Year Festival (DAIFEST), yang ia sebut mampu mendongkrak minat beli konsumen.(SB05)