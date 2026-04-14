Bandar Lampung – PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam ajang Lampost Awards 2026 dalam gelaran Executive Forum di Hotel Emersia, Selasa, 14 April 2026. Perusahaan itu dinobatkan sebagai Penyokong Produktivitas Pertanian melalui Swasembada Pupuk dan Edukasi Petani.

Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi Pusri dalam menjaga produktivitas pertanian di Provinsi Lampung. Perusahaan itu turut memastikan ketersediaan pupuk sekaligus meningkatkan kapasitas petani melalui berbagai program edukasi.

Dalam keterangannya, pihak Pusri menyampaikan komitmen untuk terus mendukung sektor pertanian nasional. Perusahaan secara rutin memproduksi pupuk Urea dan NPK dengan kualitas tinggi guna memenuhi kebutuhan petani.

Selain produksi, Pusri juga memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Langkah ini dilakukan agar pupuk tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan.

Edukasi Petani Jadi Kunci Produktivitas

Pusri tidak hanya fokus pada penyediaan pupuk, tetapi juga aktif meningkatkan pengetahuan petani. Perusahaan rutin menggelar forum diskusi kelompok (FGD) terkait tata niaga pupuk agar petani memahami sistem distribusi secara transparan.

Selain itu, Pusri menyediakan layanan pengujian tanah gratis dan konsultasi agronomi. Program itu membantu petani menentukan jenis pupuk yang sesuai dengan kondisi lahan mereka.

Inovasi lain juga terus berkembangkan, seperti program Kampung Singkong dan i-Farms yang mendorong digitalisasi sektor pertanian. Melalui program tersebut, petani dapat mengakses teknologi dan informasi secara lebih mudah.

Optimistis Dorong Swasembada Pangan

VP Komunikasi dan Administrasi Korporat Pusri, Rustam Efendi, menyatakan harapannya terhadap masa depan pertanian di Lampung. Ia menilai ketersediaan pupuk yang stabil akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil panen.

“Pusri berharap pertanian Lampung semakin mandiri dengan ketersediaan stok pupuk yang aman dan produktivitas yang terus meningkat,” ujarnya.

Pusri juga optimistis kolaborasi dengan petani lokal akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan di daerah. “Sinergi yang kuat membuat sektor pertanian di Lampung diyakini mampu berkembang lebih modern dan berkelanjutan,” ujarnya.