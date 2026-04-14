Jakarta (Lampost.co)- Nilai tukar rupiah pada Selasa, 14 April 2026, pagi melemah 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp17.130 per dolar Amerika Serikat (AS) dari penutupan sebelumnya di level Rp17.105 per dolar AS.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin, 13 April 2026, melemah 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp17.105 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.104 per dolar AS.

Ibrahim Assuaibi, pengamat mata uang dan komoditas, menilai pelemahan rupiah akibat pengaruh upaya blokade Selat Hormuz oleh AS.

“Ada pengaruh dari upaya blokade AS. Menyusul kegagalan perundingan perdamaian antara AS dan Iran pada akhir pekan lalu,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 13 April 2026.

Adapun Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Angkatan Laut AS akan mulai memblokade Selat Hormuz, yang membahayakan gagalnya gencatan senjata dua pekan antara AS dengan Iran.

