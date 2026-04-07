Jakarta (Lampost.co)– Nilai tukar rupiah terus tertekan hingga menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Menyikapi kondisi ini, Bank Indonesia langsung mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter untuk meredam gejolak pasar.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menegaskan stabilitas kini menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian global yang meningkat. “Dalam kondisi global yang penuh tekanan, stabilitas menjadi fokus utama Bank Indonesia,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.

BI bergerak aktif di berbagai lini pasar, mulai dari transaksi spot, instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga intervensi di pasar offshore melalui Non-Deliverable Forward (NDF).

Pada penutupan perdagangan, rupiah melemah 70 poin atau 0,41 persen ke level Rp17.105 per dolar AS, dari posisi sebelumnya Rp16.980. Sementara kurs referensi JISDOR juga turun ke Rp17.092 per dolar AS.

Tekanan terhadap rupiah dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak global dan memperkuat dolar AS.

Meski demikian, BI melihat dampak konflik tidak sepenuhnya negatif. Kenaikan harga komoditas justru berpotensi menguntungkan Indonesia sebagai negara eksportir, sehingga dapat menjadi penyeimbang tekanan nilai tukar.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario intervensi, mulai dari kondisi harga minyak rendah hingga tinggi.

“Kami mengoptimalkan tiga instrumen intervensi moneter, didukung cadangan devisa yang kuat dan kebijakan suku bunga,” jelasnya.

Neraca Perdangan Surplus

Dari sisi fundamental, kondisi eksternal Indonesia masih relatif solid. Neraca perdagangan mencatat surplus 1,27 miliar dolar AS pada Februari 2026, meningkat dari bulan sebelumnya.

Cadangan devisa juga tetap kuat di level 151,9 miliar dolar A, setara pembiayaan lebih dari enam bulan impor, jauh di atas standar internasional.

BI menilai penguatan neraca pembayaran menjadi kunci untuk meredam tekanan eksternal sekaligus menjaga stabilitas rupiah ke depan.

Dengan kombinasi intervensi aktif dan fundamental ekonomi yang terjaga, bank sentral optimistis mampu mengendalikan volatilitas rupiah di tengah badai global.



