Bandar Lampung (Lampost.co)— Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung Jonter Sitohang memprediksi sebanyak 24.463 orang penumpang akan turun di Terminal Tipe A Rajabasa selama periode angkutan Lebaran 2026.

“Prediksi penumpang dan kendaraan di Terminal Tipe A Rajabasa selama periode angkutan Lebaran 2026. Baik kedatangan ataupun keberangkatan tetap ada peningkatan, namun tidak signifikan,” ujar Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung Jonter Sitohang.

Ia mengatakan peningkatan kedatangan penumpang di Terminal Tipe A Rajabasa diperkirakan mencapai 8 persen dari tahun sebelumnya. Yakni dari 22.651 orang penumpang di 2025 menjadi 24.463 orang penumpang di 2026.

“Sedangkan untuk kedatangan kendaraan perkiraannya akan meningkat sebesar 3 persen dari tahun sebelumnya. Yakni yang berjumlah 1.483 unit kendaraan di 2025 menjadi 1.527 unit kendaraan di 2026,” katanya.

Peningkatan Penumpang

Sementara itu, untuk keberangkatan kendaraan dari Terminal Tipe A Rajabasa prediksinya meningkat sebesar 5 persen dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya berjumlah 1.653 unit kendaraan menjadi 1.736 unit kendaraan di 2026.

Kemudian, untuk jumlah keberangkatan penumpang perkiraannya akan meningkat sebesar 7 persen. dari tahun 2025 yang berjumlah 23.685 orang penumpang menjadi 25.580 orang penumpang di 2026.

“Meski ada peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu kami juga terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan kondisi Terminal Tipe A Rajabasa selama periode angkutan Lebaran 2026,” tambahnya.