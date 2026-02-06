BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dinilai berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat kolaborasi bersama Bank Indonesia (BI). Langkah ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pengamat Ekonomi, Marselina Djaya Singa, memandang sinergi antara Pemprov Lampung dan BI sebagai fondasi vital. Kerja sama ini menjadi benteng dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah saat menghadapi tantangan global yang dinamis.

“Kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar menyentuh sektor riil yang menjadi kekuatan Lampung, seperti komoditas strategis dan ekonomi desa,” ujar Marselina.

Integrasi Hulu ke Hilir

Marselina menjelaskan bahwa penguatan kerja sama pada komoditas unggulan, ekonomi desa, dan pengendalian inflasi merupakan langkah strategis yang saling terhubung. Sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Lampung sehingga memerlukan pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Selain itu, Marselina menekankan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi Bank Indonesia. OPD memiliki posisi krusial untuk memetakan persoalan lapangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga akses pasar.

“Tanpa keterlibatan aktif OPD, rekomendasi BI akan sulit diimplementasikan secara optimal. OPD harus mampu menjadi jembatan antara kebijakan makro dan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di desa,” tegasnya.

Desa Sebagai Motor Penggerak

Lebih lanjut, Marselina menambahkan bahwa penguatan ekonomi desa harus fokus pada peningkatan nilai tambah dan kemandirian masyarakat. Melalui dukungan kebijakan yang tepat, desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia berharap sinergi yang telah terbangun ini semakin kuat melalui program-program konkret dan terukur di masa depan. “Sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Lampung secara luas,” kata dia.