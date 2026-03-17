Jakarta (Lampost.co) — Singapore Food Agency (SFA) bersama Communicable Diseases Agency (CDA) menarik dua batch susu formula dari pasar. Kedua produk tersebut berasal dari merek Nestle dan Nature One Dairy.

Pihak berwenang menemukan kandungan toksin cereulide dalam produk tersebut. Toksin itu dapat memicu gangguan kesehatan seperti mual dan muntah, terutama pada anak. Pengumuman penarikan produk tersebut disampaikan pada Minggu, 15 Maret 2026.

Apa Itu Toksin Cereulide?

Cereulide merupakan toksin dari bakteri Bacillus cereus. Toksin itu sering berkaitkan dengan kasus keracunan makanan.

Paparan cereulide dapat memicu gejala seperti mual, muntah, dan gangguan pencernaan. Anak-anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami efek tersebut.

Untuk itu, otoritas kesehatan Singapura mengambil langkah cepat untuk menarik produk terdampak.

Daftar Susu Formula yang Ditarik

SFA mengonfirmasi bahwa dua produk susu formula terdeteksi mengandung cereulide.

Kedua produk tersebut ditujukan untuk anak berusia di atas satu tahun.

Nestle NAN HA2

Produk pertama berasal dari Nestle. Jenis produk yang terdampak adalah Nestle NAN HA2 kemasan 800 gram.

Batch itu memiliki kode 52750017C1. Produk tersebut produksi Swiss dan memiliki tanggal kedaluwarsa 31 Oktober 2027.

Nature One Dairy Premium Toddler Milk Formula Stage 3

Produk kedua berasal dari Nature One Dairy. Jenis yang terdampak adalah Premium Toddler Milk Formula Stage 3 kemasan 900 gram. Batch itu memiliki kode 326251110 produksi Australia dengan tanggal kedaluwarsanya tercatat pada 10 atau 11 November 2027.

Penarikan Produk Sejak Awal 2026

Kasus itu bukan penarikan pertama pada tahun 2026. Sejak Januari 2026, SFA menarik total 11 batch susu formula dari pasar.

Produk yang terdampak berasal dari beberapa merek. Beberapa di antaranya meliputi Nestle NAN, Nature One Dairy, dan Dumex Dulac. Langkah itu untuk memastikan keamanan produk susu bayi di Singapura.

Belum Ada Kasus Baru Keracunan

SFA dan CDA menyampaikan kabar yang cukup menenangkan bagi masyarakat. Hingga saat ini, belum ada laporan kasus baru terkait paparan cereulide.

Pembaruan terakhir mengenai kasus kesehatan disampaikan pada 30 Januari 2026. Saat itu, otoritas mencatat tiga kasus gejala ringan yang diduga terkait produk tersebut. Ketiga pasien tersebut pulih sepenuhnya.

Pihak berwenang juga menjelaskan keterbatasan dalam proses diagnosis. Mereka menambahkan lembaga pengendalian penyakit terus memantau potensi kasus baru. “Saat ini, belum ada tes laboratorium klinis definitif yang tersedia untuk memastikan keracunan cereulide,” jelas otoritas kesehatan.

Produk Terdampak Hanya Sebagian Kecil dari Pasokan

Otoritas Singapura menegaskan produk terdampak hanya mencakup sebagian kecil pasokan susu formula. Batch yang ditarik diperkirakan hanya sekitar lima persen dari total impor susu formula.

Artinya, sebagian besar produk susu formula di pasar tetap aman konsumsi. Untuk kategori susu formula anak di atas satu tahun, jumlah produk terdampak juga sangat kecil. Masyarakat masih memiliki banyak pilihan alternatif produk lainnya.

Imbauan Penting bagi Orang Tua

SFA mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan produk dari batch tersebut kepada anak. Orang tua perlu segera menghentikan penggunaan produk jika sudah membelinya.

Jika anak mengonsumsi susu tersebut dan mengalami gejala tidak sehat, segera hubungi tenaga medis. Konsumen juga dapat menghubungi toko tempat pembelian produk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Langkah itu bertujuan melindungi kesehatan anak dan mencegah risiko paparan toksin berbahaya.