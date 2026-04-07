Jakarta (Lampost.co)– Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Pemerintah mencatat total stok beras Indonesia mencapai 28 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 10–11 bulan ke depan.

“Total stok beras nasional saat ini mencapai 28 juta ton,” tegas Amran usai rapat kerja bersama DPR RI, Selasa, 7 April 2026.

Ia merinci, cadangan beras pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang Perum Bulog diperkirakan menembus 5 juta ton pada April ini. Hingga 7 April, stok telah mencapai 4,6 juta ton.

Selain itu, cadangan beras di masyarakat, termasuk sektor hotel, restoran, dan kafe, dengan perkiraan mencapai 12,5 juta ton. Sementara potensi dari tanaman padi yang belum dipanen (standing crop) setara 11 juta ton.

Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 2,6 juta ton per bulan, total ketersediaan tersebut dinilai cukup menjaga stabilitas pasokan nasional dalam jangka panjang.

Amran menegaskan, produksi beras tetap berjalan meski ada ancaman El Nino. Pemerintah memproyeksikan produksi rata-rata tetap di kisaran 2 juta ton per bulan selama periode kemarau.

“Pengalaman menghadapi El Nino sebelumnya membuat kesiapan kita jauh lebih baik saat ini,” ujarnya.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga mempercepat pembangunan dan perbaikan irigasi di berbagai daerah. Sebanyak 80 ribu unit pompa air telah didistribusikan guna mengantisipasi kekeringan.

Selain itu, program optimalisasi lahan rawa (opla) seluas 800 ribu hektare terus digencarkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga pasokan pangan di tengah tekanan perubahan iklim dan dinamika global.

Dengan stok melimpah dan dukungan infrastruktur yang semakin kuat, pemerintah optimistis kebutuhan beras nasional tetap aman hingga musim panen berikutnya.

