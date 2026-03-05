Bandar Lampung (Lampost.co)—– Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri kegiatan penyalaan serentak sambungan listrik gratis melalui program Light Up The Dream (LUTD) yang digelar oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan mengapresiasi langkah PLN yang dinilai berkontribusi langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung.

Menurutnya, program Light Up The Dream tidak hanya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat kurang mampu. Tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan melalui aktivitas ekonomi produktif di tingkat rumah tangga. Penyalaan listrik gratis ini pihaknya nilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan pemerataan energi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga:PLN UID Lampung Salurkan Bantuan Alat Keselamatan dan Perahu Evakuasi ke BPBD

“Listrik bukan sekadar penerangan, tetapi menjadi penggerak ekonomi keluarga, penunjang pendidikan anak-anak, serta fondasi berkembangnya usaha kecil dan kegiatan produktif masyarakat. Program ini sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung dari tingkat paling dasar,” ujar Wagub Jihan.

Layanan Listrik

Ia menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi Provinsi Lampung saat ini telah mencapai 99,85 persen dengan jumlah pelanggan sekitar 2,6 juta. Namun demikian, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum terjangkau layanan listrik. Oleh karena itu, pemerintah bersama PLN dan Pemangku Kepentinyan menjadi bagian penting dari upaya percepatan pemerataan akses energi yang berkeadilan.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi kepada PLN UID Lampung atas komitmen dan konsistensinya dalam mendukung pembangunan daerah. Yakni melalui penyediaan akses listrik bagi masyarakat pra sejahtera, khususnya di momentum bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Ia juga berharap masyarakat penerima manfaat dapat memanfaatkan listrik secara bijak dan produktif sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup serta memperkuat perekonomian keluarga. Sinergi antara pemerintah daerah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan harapannya terus terjalin guna mewujudkan Lampung yang maju, inklusif, dan sejahtera.

Program Light Up The Dream menjadi simbol semangat gotong royong dalam menghadirkan keadilan energi. Hal ini sekaligus memperkuat peran listrik sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung