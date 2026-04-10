Bandar Lampung (Lampost.co)— Iklim tropis yang hangat membuat masyarakat di Bandar Lampung kerap mencari destinasi wisata yang menyegarkan untuk melepas penat.

Salah satu pilihan yang tidak pernah kehilangan daya tarik adalah waterboom atau taman wisata air. Selain menghadirkan keseruan, tempat-tempat ini juga menjadi lokasi ideal untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan destinasi wisata air di Bandar Lampung menunjukkan tren yang positif.

Beragam pilihan waterboom hadir dengan konsep yang berbeda, mulai dari yang bernuansa alam hingga yang modern dengan fasilitas lengkap.

Hal ini memberikan alternatif liburan yang praktis tanpa harus bepergian jauh ke luar daerah. Berikut tujuh rekomendasi wisata air di Bandar Lampung yang bisa menjadi pilihan untuk liburan.

1. Lembah Hijau

Lembah Hijau berlokasi di Jalan Raden Imba Kusuma Ratu, Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Tempat wisata ini merupakan salah satu destinasi yang cukup populer di Bandar Lampung. Waterboom di kawasan ini menawarkan berbagai wahana air yang menarik.

Seperti kolam anak, seluncuran, hingga area bermain air keluarga. Suasana alam yang asri membuat tempat ini berbeda dengan yang lain. Pepohonan rindang di sekitar area wisata menciptakan udara yang lebih sejuk, sehingga pengunjung dapat menikmati liburan dengan nyaman.

Selain bermain air, pengunjung juga bisa menjelajahi taman satwa dan area rekreasi lainnya dalam satu lokasi. HTM Rp 25.000, sudah mendapat tiket waterboom dan free gazebo.

2. Kolam Renang KSP

Kolam renang KSP berada di Jalan Ryacudu, Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame. Kolam Renang ini menjadi salah satu pilihan sederhana namun tetap diminati oleh masyarakat.

Tempat ini menawarkan kolam dengan beberapa tingkat kedalaman, sehingga cocok anak-anak gunakan maupun orang dewasa.

Dengan harga tiket yang relatif terjangkau membuatnya menjadi alternatif wisata air yang ramah di kantong. Suasananya juga cukup santai, menjadikannya tempat yang pas untuk bersantai di akhir pekan. Tanpa harus menghadapi keramaian berlebihan. HTM weekday Rp16.000, weekend atau hari libur Rp20.000.

3. Navara City Park

Navara City Park berlokasi di Jalan P. Tirtayasa, Sukabumi. Tempat wisata ini hadir sebagai destinasi rekreasi modern yang menggabungkan konsep taman dan wisata air.

Tempat ini menawarkan suasana yang tertata rapi dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kolam renangnya dirancang untuk berbagai usia, sehingga aman bagi anak-anak maupun orang dewasa.

Selain itu, area taman yang luas memberikan ruang bagi pengunjung untuk bersantai atau sekadar berjalan-jalan setelah berenang. Konsep kekinian yang mereka usung menjadikan tempat ini cukup populer. Terutama di kalangan keluarga muda. HTM di weekday Rp50.000 dan weekend atau hari libur Rp55.000, sudah bisa menikmati kolam renang dan juga beragam wahana yang tersedia.

4. D’Mermaid Tirtayasa Waterpark

Kolam renang D’Mermaid berada di Perumahan Villa Bukit Tirtayasa, Campang Raya, Tanjung Karang Timur, Campang Raya, Kecamatan Sukabumi.

Waterpark ini terkenal dengan konsep ceria yang penuh warna. Tempat ini sangat ramah anak karena menyediakan berbagai wahana permainan air yang aman dan menyenangkan.

Kolam dangkal dengan permainan air interaktif menjadi daya tarik utama bagi anak-anak. Sementara itu. Orang tua dapat bersantai di area sekitar kolam sambil tetap mengawasi buah hati mereka.

Ukuran area yang tidak terlalu besar justru menjadi keunggulan tersendiri karena membuat suasana lebih nyaman dan mudah menjangkau. HTM di weekday Rp. 30.000, pada weekend dan hari libur nasional Rp40.000

5. Lampung Walk

Waterpark Lampung Walk berlokasi di Jalan Pulau Batam No.10, Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame. Lampung Walk merupakan salah satu pusat hiburan keluarga yang cukup lengkap di Bandar Lampung.

Selain fasilitas olahraga, tempat ini juga memiliki area kolam renang yang menjadi favorit pengunjung. Kolam renang di Lampung Walk dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, sehingga pengunjung dapat menikmati waktu berenang dengan nyaman.

Tidak hanya itu, keberadaan pusat kuliner dan area rekreasi lainnya membuat tempat ini cocok untuk dikunjungi seharian bersama keluarga. HTM weekday Rp35.000, weekend Rp 45.000. Libur nasional Rp 50.000, lanjut usia Rp 20.000, dan free untuk anak di bawah 2 tahun. Selain itu, empat wisata air ini juga menawarkan HBD Promo setiap bulan.

6. Bumi Kedaton Waterboom

Berlokasi di Jalan Wan Abdurrahman, Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Utara. Destinasi ini menawarkan pengalaman wisata air yang berbeda karena berada di kawasan dengan nuansa alam yang kental.

Di kelilingi pepohonan dan udara yang relatif sejuk, tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menjauh sejenak dari hiruk pikuk kota. Waterboom di kawasan ini menyediakan fasilitas yang cukup lengkap untuk bermain air.

Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai wahana lain yang tersedia di kawasan wisata tersebut, menjadikan kunjungan lebih variatif dan menyenangkan. HTM Rp. 25.000 sudah menikmati waterboom yang sangat seru dan menyegarkan.

7. Citra Garden Waterpark

Berlokasi di Jalan DR. Setia Budi No.170, Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat. CitraGarden Waterpark menjadi pilihan tepat untuk yang menginginkan suasana lebih tenang dan nyaman. Terletak di kawasan perumahan, tempat ini dikenal dengan kebersihan serta penataan yang rapi.

Kolam renang di sini ilengkap dengan beberapa wahana permainan air yang cocok untuk anak-anak maupun dewasa dengan harga tiket masuk weekday Rp35.000, dan weekend Rp 45.000. Tidak terlalu ramai seperti waterpark besar lainnya, tempat wisata air ini sangat cocok untuk liburan santai bersama keluarga.

Setiap destinasi menawarkan keunikan tersendiri, baik dari segi fasilitas, suasana, maupun konsep yang diusung. Hal ini membuat pengalaman berlibur menjadi lebih beragam dan tidak membosankan, meski dilakukan di dalam kota.

Selain memberikan hiburan, wisata air juga mampu menghadirkan momen kebersamaan yang berkualitas. Tawa anak-anak, suasana santai, hingga interaksi hangat bersama keluarga menjadi bagian dari pengalaman yang sulit tergantikan.

Dengan pilihan yang semakin beragam, wisata air tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang untuk menciptakan kenangan. Tak heran jika destinasi ini tetap menjadi favorit masyarakat dari waktu ke waktu.