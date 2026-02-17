Jakarta (lampost.co)–Masyarakat Tionghoa di berbagai belahan dunia kini tengah sibuk mempersiapkan tradisi memberikan hadiah untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Di balik kemasannya yang cantik, hadiah Imlek membawa simbol doa, harapan akan kemakmuran, serta upaya mempererat hubungan harmonis antar keluarga dan kolega.

Memilih hadiah Imlek menuntut ketelitian karena setiap pemberian mengandung makna filosofis yang berbeda. Berikut adalah rekomendasi hadiah Imlek yang dipercaya mampu membawa keberuntungan bagi si penerima:

1. Angpao: Simbol Estafet Keberuntungan

Angpao atau amplop merah tetap menjadi hadiah paling ikonik dan populer setiap tahunnya. Tradisi ini melibatkan pemberian uang dari orang tua atau mereka yang sudah menikah kepada anak-anak dan generasi yang lebih muda. Merah melambangkan energi dan pengusir nasib buruk, sehingga Angpao menjadi simbol doa agar penerima mendapatkan rezeki melimpah sepanjang tahun.

2. Minuman Kesehatan (Teh, Cincau, & Sarang Burung Walet)

Memberikan paket minuman seperti teh berkualitas, wine, atau minuman sarang burung walet mencerminkan harapan akan keharmonisan. Hadiah jenis ini melambangkan kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan. Dengan memberikan minuman kesehatan, Anda mendoakan agar penerima selalu bugar dan menikmati hidup yang sejahtera di tahun yang baru.

3. Hampers Cokelat: Simbol Kemanisan Hidup

Cokelat kini menjadi pilihan hampers modern yang melambangkan kemakmuran dan “kemanisan” dalam hidup. Memberikan cokelat kepada sahabat atau pasangan mengandung pesan agar perjalanan hidup mereka di tahun Kuda Api ini penuh dengan kegembiraan dan momen-momen manis yang membahagiakan.

Etika Memberikan Hadiah

Agar pemberian Anda memberikan kesan terbaik, perhatikan beberapa aturan dasar berikut:

Gunakan Warna Merah atau Emas: Hindari pembungkus warna hitam atau putih karena identik dengan duka.

Gunakan Dua Tangan: Selalu berikan hadiah menggunakan kedua tangan sebagai bentuk rasa hormat kepada penerima.

Hindari Benda Tajam: Jangan memberikan gunting atau pisau karena melambangkan pemutusan hubungan.

Pilihan hadiah yang tepat akan menunjukkan perhatian tulus Anda sekaligus memperkuat ikatan silaturahmi dalam semangat perayaan Imlek yang penuh sukacita.