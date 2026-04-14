Bandar Lampung (lampost.co)–Jumlah jemaah haji Provinsi Lampung tahun 2026 tercatat sekitar 5.962 orang yang akan berangkat melalui 13 kloter penuh dan 1 kloter gabungan. Dengan kapasitas pesawat 162 orang, total penerbangan mencapai sekitar 80 kali.

Jumlah itu termasuk keberangkatan dan pemulangan dari Bandara Radin Inten II menuju Bandara Soekarno-Hatta. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku pemenang tender pengangkutan udara jemaah haji Lampung mengajukan penyesuaian harga dari nilai kontrak awal sebesar Rp. 28,79 miliar.

Terkait potensi selisih biaya akibat penyesuaian tarif, Sekprov Lampung Marindo Kurniawan menyebut mekanisme pembiayaan akan ada pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten/kota. Karena jemaah haji merupakan tanggung jawab daerah masing-masing.

“Yang pasti kita pastikan regulasi ditegakkan, tapi pelayanan kepada jemaah tetap menjadi prioritas. Mereka sudah menunggu lama, jadi harus kita pastikan berangkat dengan nyaman,” ujarnya, Senin, 13 April 2026.

Dengan berbagai langkah tersebut, Marindo menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan memastikan kondisi kenaikan biaya tidak akan menghambat pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Semua jemaah tetap berangkat sesuai jadwal.