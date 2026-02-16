Bandar Lampung (Lampost.co) — Netflix kembali memanaskan persaingan industri hiburan dengan mengumumkan lineup K-Drama 2026. Platform streaming itu menghadirkan proyek ambisius dengan aktor papan atas dan penulis ternama. Variasi genre juga terasa lebih berani dan segar.

Mulai dari romansa modern, thriller psikologis, hingga drama berlatar sejarah, semua hadir dalam satu tahun penayangan. Berikut 10 drama Korea Netflix 2026 yang paling penonton nantikan.

Boyfriend on Demand

Drama komedi romantis itu langsung mencuri perhatian sejak pengumuman. Jisoo BLACKPINK memerankan Seo Mi Rae, produser webtoon yang tenggelam dalam rutinitas kerja.

Hidupnya berubah ketika ia mencoba layanan kencan virtual bernama Monthly Issue Boyfriend. Ia merasakan pengalaman romansa dengan pria digital sempurna.

Seo In Guk berperan sebagai Park Kyeong Nam, rekan kerja yang dingin namun kompeten. Dinamika kantor dan konsep virtual dating membuat cerita terasa relevan.

Tantara

Drama itu membawa penonton ke industri hiburan era 1960 hingga 1980-an. Song Hye Kyo memerankan Min Ja, perempuan ambisius yang ingin mengubah nasib lewat musik.

Gong Yoo tampil sebagai Dong Gu, sahabat setia yang selalu mendukungnya. Penulis Noh Hee Kyung meracik kisah perjuangan yang emosional dan mendalam.

The Scandal

The Scandal menghadirkan romansa penuh intrik di era Joseon. Son Ye Jin memerankan Madam Jo yang cerdas dan berani menentang norma sosial.

Ji Chang Wook berperan sebagai Jo Won yang karismatik dan sinis terhadap cinta. Nana melengkapi konflik sebagai Hee Yeon, janda yang terjebak dilema emosional.

Bloodhounds Season 2

Musim kedua itu melanjutkan aksi brutal dunia tinju ilegal. Woo Do Hwan dan Lee Sang Yi kembali dengan konflik lebih besar.

Rain hadir sebagai tokoh baru yang berpengaruh di jaringan pertarungan bawah tanah. Intensitas aksi meningkat dan taruhan semakin tinggi.

Perfect Job

Lee Jae Wook memerankan Hyuk Joon yang terlilit utang. Ia menerima tawaran kerja misterius dengan bayaran fantastis.

Lowongan itu berasal dari Spyder Human Resource Center yang menyimpan rahasia gelap. Go Min Si dan Lee Hee Jun menambah lapisan misteri dalam cerita.

The Art of Sarah

Shin Hye Sun berperan sebagai Sarah Kim, figur misterius di industri merek mewah. Publik mengenal namanya, tetapi jarang melihat sosoknya.

Kasus pembunuhan menyeret Sarah ke pusaran penyelidikan. Lee Jun Hyuk memerankan detektif yang membongkar identitas aslinya.

The WONDERfools

Drama fantasi itu berlatar 1999. Park Eun Bin memerankan Eun Chae Ni yang tiba-tiba memiliki kekuatan supranatural.

Cha Eun Woo tampil sebagai pegawai negeri misterius yang menyelidiki kejadian aneh di kota Haeseong. Nuansa retro dan humor memberi warna berbeda.

Lovestuck

Jung Hae In berperan sebagai mantan petinju bernama Jang Tae Ha. Ia ingin lepas dari masa lalunya yang kelam.

Ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya yang kehilangan ingatan. Ha Young memerankan Go Eun Sae dengan konflik emosional mendalam.

Notes from the Last Row

Choi Min Sik memerankan profesor sastra yang keras dan ambisius. Ia melihat bakat besar dalam diri mahasiswanya.

Hubungan mentor dan murid berkembang menjadi obsesi berbahaya. Choi Hyun Wook tampil sebagai murid berbakat tersebut.

Road

Road mengangkat kasus pembunuhan lintas Korea dan Jepang. Son Suk Ku bekerja sama dengan Eita Nagayama sebagai detektif.

Investigasi membawa mereka ke jaringan kejahatan internasional yang kompleks. Nuansa gelap dan intens mendominasi cerita.

Lineup K-Drama Netflix 2026 menghadirkan variasi cerita yang kuat dan berani. Siapkan daftar tontonanmu dan nikmati maraton drama sepanjang tahun.