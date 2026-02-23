Jakarta (Lampost.co) – Bulan Ramadan akhirnya telah tiba, sehingga suasana hangat mulai terasa di tengah kesibukan ibadah harian. Sambil menanti waktu berbuka puasa, Anda tentu membutuhkan tontonan berkualitas untuk menemani momen ngabuburit di rumah. Untungnya, industri hiburan Korea Selatan kembali menyuguhkan deretan film serta drama terbaru yang sangat menarik.

Poin Penting

Variasi Genre: Tersedia pilihan mulai dari horor misteri, aksi nyata, hingga drama medis yang menghangatkan hati.

Platform Streaming: Sebagian besar konten dapat Anda akses melalui Netflix, VIU, dan Disney+.

Kisah Inspiratif: Mayoritas cerita mengusung tema perjuangan hidup, persahabatan, serta penemuan jati diri.

Aktor Ternama: Menampilkan bintang besar seperti Kim Go-eun, Park Shin-hye, dan Cho Jung-seok.

Mulai dari ketegangan horor yang memacu adrenalin hingga kisah keluarga yang menyentuh, pilihan tahun ini terasa sangat beragam. Oleh karena itu, mari kita bedah rekomendasi tontonan terbaik yang siap menghibur Anda sepanjang bulan suci ini.

10 Film dan Drama Korea Teman di Bulan Ramadan

1. The Great Flood (Bencana)

Film ini menggambarkan perjuangan seorang ibu bernama An Na di tengah banjir dahsyat. Ia berusaha keras menyelamatkan putra kecilnya di puncak gedung pencakar langit. Anda dapat menyaksikan aksi heroik Kim Da-mi ini melalui layanan Netflix.

2. Exhuma (Horor Misteri)

Empat ahli supranatural bekerja sama membongkar makam leluhur yang terkutuk demi menolong keluarga kaya. Namun, penggalian tersebut justru melepaskan bencana supranatural yang sangat berbahaya. Film populer ini tersedia di iQIYI, Vidio, dan Apple TV.

3. Firefighters (Aksi Nyata)

Cerita ini mengangkat kisah nyata heroik petugas pemadam kebakaran pada peristiwa Hongje-dong tahun 2001. Mereka menerima panggilan darurat dini hari untuk menyelamatkan nyawa di tengah kobaran api. Saksikan ketegangan film ini hanya di VIU.

4. Even If This Love Disappears Tonight (Melodrama)

Han Seo Yoon menderita amnesia langka yang membuatnya kehilangan ingatan setiap kali terbangun dari tidur. Meskipun begitu, Kim Jae-woon tetap setia mendampingi gadis tersebut dengan penuh kasih sayang. Kisah haru ini jadi salah satu Film dan Drama Korea ramadan yang bisa Anda tonton di Netflix.

5. Pavane (Drama Kehidupan)

Tiga orang pekerja toko swalayan saling berbagi harapan demi menghadapi kerasnya kenyataan hidup. Mereka belajar untuk saling terbuka dan memberikan dukungan emosional satu sama lain. Film menyentuh ini telah hadir di platform Netflix.

6. Summer Strike (Healing Drama)

Seorang wanita muda memutuskan pindah ke desa terpencil setelah mengalami serangkaian kejadian pahit. Di sana, ia bertemu pustakawan pendiam dan mulai menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Drama ini tersedia di Netflix dan VIU.

7. Hospital Playlist (Medis)

Drama legendaris ini menyoroti persahabatan erat lima orang dokter yang bekerja di rumah sakit yang sama. Selain urusan medis, cerita ini juga menampilkan sisi humanis para tenaga kesehatan. Anda dapat menontonnya ulang di Netflix.

8. Our Universe (Keluarga)

Sepasang ipar terpaksa mengasuh keponakan mereka setelah kehilangan anggota keluarga yang sangat mereka cintai. Proses pengasuhan ini akhirnya menyembuhkan luka sekaligus menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Tonton drama ini di HBO Max.

9. Undercover Miss Hong (Aksi Kriminal)

Park Shin-hye berperan sebagai detektif yang menyamar ke dalam perusahaan sekuritas untuk menyelidiki aliran dana gelap. Namun, ia justru bertemu kembali dengan mantan kekasihnya yang kini menjabat sebagai CEO. Drama seru ini hadir di Netflix.

10. In Your Radiant Season (Romansa)

Pertemuan dua insan yang penuh luka masa lalu memberikan harapan baru bagi kehidupan mereka masing-masing. Mereka saling menguatkan agar bisa lepas dari belenggu kesedihan yang selama ini mengurung jiwa. Saksikan kisahnya di Disney+.