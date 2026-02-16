Bandar Lampung (Lampost.co) – Memasuki awal tahun 2026, industri drama Korea kembali mengguncang penonton lewat genre misteri dan psikologis. Tahun ini menjadi panggung bagi karakter kompleks, mulai dari sosiopat manipulatif hingga pengacara penuh konflik moral.

Poin Penting

Dominasi Genre: Tahun 2026 menjadi tahun emas bagi drakor thriller, misteri, dan thriller psikologis.

Comeback Artis: Lee Na-young kembali berakting setelah 7 tahun melalui drama hukum Honour.

Eksplorasi Karakter: Drama terbaru fokus pada karakter abu-abu, sosiopat, dan manipulasi identitas.

Platform Streaming: Netflix, Disney+, dan HBO Max menjadi penyedia utama konten thriller berkualitas tahun ini.

Lima Rekomendasi Drakor Thriller Terbaru Wajib Ditonton.

1. The Art of Sarah

Siapa sebenarnya sosok Sarah Kim? Pertanyaan besar ini menyelimuti drama orisinal Netflix berjudul The Art of Sarah. Sarah Kim awalnya di kenal sebagai simbol kemewahan dan petinggi perusahaan ternama di Asia. Namun, identitas aslinya sangat misterius.

Baca juga : 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Februari 2026: Penuh Kejutan dan Plot Twist!

Setelah ia menjadi korban pembunuhan, seorang polisi mulai menggali latar belakangnya. Penyelidik menemukan fakta mengejutkan bahwa Sarah memiliki banyak nama dan pekerjaan berbeda. Penonton akan terbawa dalam teka-teki identitas yang membingungkan. Anda dapat menyaksikan The Art of Sarah secara eksklusif di Netflix.

2. The Manipulated

Bersiaplah merasa geram saat menyaksikan kisah tragis Park Tae-joong (Ji Chang-wook). Hidup jujurnya hancur seketika setelah fitnah pembunuhan menjebloskannya ke penjara seumur hidup. Di balik jeruji besi, ia menyadari dirinya hanyalah “kambing hitam” bagi dalang kejahatan sesungguhnya.

Drama ini tampil semakin intens dengan kehadiran An Yo-han (D.O. EXO), CEO perusahaan keamanan yang misterius. Selain itu, kehadiran Lee Kwang-soo menambah warna pada jajaran pemain yang penuh intrik ini. The Manipulated saat ini tersedia di platform Disney+.

3. Honour

Aktris papan atas Lee Na-young menandai kembalinya ke layar kaca setelah hiatus tujuh tahun melalui drama Honour. Ia berperan sebagai Yoon Ra-young, seorang pengacara bintang sekaligus selebritas media sosial populer.

Ra-young tampil sebagai pembela tangguh bagi korban perempuan di firma hukumnya. Namun, di balik citra sempurna tersebut, ia menyimpan disiplin diri yang kejam dan pergulatan batin mendalam. Anda bisa menonton Honour melalui saluran Genie TV & ENA.

4. Bloody Flower

Drama ini mengeksplorasi batas tipis antara keadilan dan ego manusia secara mendalam. Cerita berpusat pada Lee Woo-gyeom, seorang pembunuh berantai yang sangat mahir di bidang medis. Ia mengklaim memiliki obat universal untuk penyakit yang tidak tersembuhkan.

Namun, ia meminta syarat kejam berupa satu nyawa manusia sebagai imbalan pengobatan tersebut. Konflik memuncak saat seorang pengacara (Sung Dong-il) berusaha melindunginya demi menyelamatkan putrinya. Sementara itu, seorang jaksa ambisius terus mengejar hukuman mati. Bloody Flower dapat Anda tonton di Disney+.

5. Dear X

Meski judulnya terdengar manis, Dear X menyajikan kisah yang jauh dari kata romantis. Kim You-jung berperan sebagai Baek Ah-jin, seorang sosiopat yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan. Ah-jin belajar memanipulasi orang di sekitarnya demi meraih puncak karier sebagai aktris.

Dua karakter pria, Yoon Jun-seo dan Kim Jae-oh, mulai menyadari sisi kejam di balik wajah cantiknya. Drama yang tayang sejak akhir 2025 ini tetap menjadi perbincangan hangat pada awal 2026. Dear X kini hadir bagi penonton melalui layanan HBO Max.