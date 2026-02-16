Jakarta (Lampost.co) – Hari Valentine selalu identik dengan atmosfer cinta yang hangat dan penuh perasaan mendalam. Menonton film Korea romantis menjadi pilihan sempurna untuk merayakan momen kasih sayang ini bersama pasangan. Berikut adalah lima rekomendasi film Korea pilihan yang menyajikan cerita manis, emosional, hingga konflik cinta yang realistis.

Poin Penting

Varian Genre: Pilihan film mencakup romansa sekolah, fantasi, hingga hubungan dewasa yang kompleks.

Nostalgia: Film 20th Century Girl sukses membangkitkan kenangan cinta pertama di era 90-an.

Realita Hubungan: Sweet & Sour memberikan pelajaran penting tentang dampak kesibukan terhadap komitmen cinta.

Chemistry Kuat: Aktor ternama seperti Jung Hae-in dan Seol In-ah memberikan performa akting yang memukau.

1. 20th Century Girl

Film ini membawa penonton bernostalgia ke era akhir 1990-an dengan romansa remaja yang sangat menyentuh. Kim Yoo-jung memerankan Na Bo-ra, seorang gadis ceria yang mengamati pria idaman sahabatnya. Namun, tanpa ia sadari, benih cinta justru tumbuh di dalam hatinya sendiri kepada Poong Woon-ho.

Kisah cinta pertama yang polos ini berkembang secara manis di tengah indahnya masa sekolah. Ceritanya meninggalkan kenangan mendalam sekaligus luka emosional yang sulit terlupakan bagi penonton.

2. Love My Scent

Film ini mengusung konsep fantasi ringan yang sangat unik dan menghibur bagi pemirsa. Yoon Shi-yoon berperan sebagai Chang-soo, pria yang menemukan parfum ajaib pemikat hati siapapun. Awalnya, ia merasa sangat beruntung karena aroma tersebut menjadi solusi instan untuk urusan asmara.

Namun, segalanya berubah saat ia bertemu Ara yang diperankan oleh Seol In-ah. Ara ternyata menjadi satu-satunya perempuan yang tidak terpengaruh oleh sihir parfum misterius tersebut. Akhirnya, Chang-soo menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa muncul secara paksa melalui kekuatan ajaib.

3. Sweet & Sour

Bagi Anda yang menyukai cerita realistis, film ini menyajikan dinamika hubungan yang sangat jujur. Jang Ki-yong dan Chae Soo-bin memerankan pasangan yang awalnya memiliki hubungan yang sangat manis.

Namun, kesibukan karier dan jarak mulai membuat perasaan mereka perlahan berubah menjadi tawar. Munculnya orang baru di tempat kerja semakin menggoyahkan kesetiaan cinta mereka berdua. Film ini secara apik menunjukkan bahwa cinta membutuhkan perjuangan nyata untuk menghadapi tantangan kehidupan.

4. Love and Leashes

Film ini menghadirkan sudut pandang romansa yang lebih dewasa serta berani bagi penontonnya. Cerita bermula dari kesalahpahaman paket pribadi antara Jung Ji-woo dan rekan kantornya, Jung Ji-hoo. Mereka kemudian sepakat menjalani hubungan unik yang didasari pada kejujuran serta rasa saling menghormati.

Seiring berjalannya waktu, kedekatan profesional mereka berubah menjadi ikatan emosional yang sangat tulus. Meskipun temanya cukup berani, film ini tetap menyuguhkan sisi kehangatan cinta yang sangat menyentuh.

5. Tune in for Love

Kim Go-eun dan Jung Hae-in menampilkan chemistry luar biasa dalam drama romansa yang penuh rindu ini. Kisahnya berpusat pada dua orang yang terus bertemu dan berpisah karena keadaan yang tidak tepat. Hubungan mereka berjalan sangat lambat namun terasa sangat dalam karena diwarnai penantian panjang.

Latar belakang siaran radio klasik menambah suasana melankolis dalam perjalanan cinta Mi-soo dan Hyun-woo. Penonton akan merasakan perjuangan emosional yang hebat demi mempertahankan sebuah komitmen cinta.