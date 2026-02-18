Bandar Lampung (Lampost.co) — Netflix kembali memperkuat katalog lokalnya pada 2026. Platform streaming itu menyiapkan sejumlah film dan serial original Indonesia dengan tema beragam.

Penonton akan menemukan drama keluarga yang emosional, romansa berlatar dunia kuliner, hingga aksi intens penuh ketegangan. Setiap judul menghadirkan cerita yang dekat dengan realitas, namun tetap segar.

Berikut daftar lengkap film dan serial original Netflix Indonesia yang tayang sepanjang 2026.

Surat untuk Masa Mudaku

Surat untuk Masa Mudaku mengangkat kisah menyentuh di sebuah panti asuhan. Cerita berfokus pada hubungan antara Kefas dan Simon.

Kefas, yang diperankan Millo Taslim, tumbuh sebagai remaja dengan sikap pemberontak. Ia menyimpan luka masa lalu yang belum selesai.

Kehadiran Simon, pengurus panti berusia lanjut yang diperankan Agus Wibowo, mengubah dinamika hidupnya. Awalnya, Kefas menolak dan mencoba mengusirnya.

Namun, hubungan mereka perlahan mencair. Simon mampu melihat sisi rapuh Kefas yang selama itu tersembunyi.

Film itu juga menampilkan Landung Simatupang dan Fendy Chow sebagai Kefas dewasa. Sutradara Sim F mengemas cerita itu dengan pendekatan emosional yang intim.

Surat untuk Masa Mudaku tayang mulai 29 Januari 2026.

Luka, Makan, Cinta

Luka, Makan, Cinta menawarkan kisah romansa dan ambisi di dapur profesional. Mawar Eva de Jongh memerankan koki muda yang berjuang menyelamatkan restoran keluarganya. Konflik memuncak saat sang ibu menunjuk kepala koki baru. Peran tersebut dimainkan Deva Mahenra.

Persaingan dapur berkembang menjadi konflik emosional. Serial itu juga menampilkan panorama Bali yang memanjakan mata.

Sutradara Teddy Soeriaatmadja meramu drama itu dengan nuansa hangat sekaligus intens. Luka, Makan, Cinta rencananya tayang pada kuartal kedua 2026.

Night Shift for Cuties

Night Shift for Cuties menyajikan cerita ringan dengan sentuhan budaya pop. Serial itu menjadi debut panjang sutradara Monica Vanesa Tedja.

Cerita mengikuti dua pegawai minimarket yang terobsesi pada idola K-pop mereka. Karakter tersebut dimainkan Shenina Cinnamon dan Nadya Syarifa.

Mereka merancang berbagai cara untuk bertemu sang idola. Persahabatan mereka mendapatkan ujian dari ambisi dan rasa cemburu.

Serial itu memadukan humor segar dan dinamika pertemanan khas anak muda. Night Shift for Cuties tayang pada kuartal kedua 2026.

Aku Sebelum Aku

Aku Sebelum Aku mengangkat tema pencarian jati diri. Sutradara Gina S. Noer menghadirkan drama keluarga yang intim.

Film itu mempertemukan Ringgo Agus Rahman dan aktor muda Bima Sena. Cerita berpusat pada remaja berprestasi yang mendapat tugas menggali sejarah keluarganya.

Proses tersebut membuka konflik lama dengan sang ayah dan harus menghadapi kenyataan yang selama ini dia hindari. Film itu menyoroti pentingnya kejujuran dan rekonsiliasi dalam keluarga.

Secrets

Secrets membawa nuansa tegang dan kelam. Sha Ine Febriyanti memerankan Parni, seorang ibu tunggal yang berjuang demi putrinya.

Hidupnya berubah saat masa lalu kembali menghantui. Sang suami, diperankan Abimana Aryasatya, muncul dan memicu trauma lama.

Sutradara Ravi Bharwani membangun ketegangan melalui konflik batin dan rahasia tersembunyi. Film itu menampilkan drama psikologis yang intens.

Serangan Balik

Serangan Balik menjadi suguhan aksi paling eksplosif tahun ini. Film itu produseri Kimo Stamboel dan Edwin Nazir.

Sutradara Sidharta Tata mengarahkan kisah tentang mantan tentara yang melindungi cucunya. Desa mereka diserbu komplotan penjahat kejam.

Sang kakek harus menghadapi masa lalu kelam sambil melawan ancaman nyata. Koreografi laga tampil brutal dan intens. Film itu memacu adrenalin sekaligus menyentuh sisi emosional karakter utamanya.

Tahun 2026 menunjukkan komitmen Netflix dalam mendukung industri kreatif Indonesia. Variasi genre memperlihatkan keberagaman cerita dan talenta lokal.

Dari drama mengharukan hingga aksi penuh ledakan, deretan judul itu siap menemani penonton sepanjang tahun.

Bagi Anda yang mencari tontonan lokal berkualitas, film dan serial original Netflix Indonesia 2026 itu layak masuk daftar wajib tonton.