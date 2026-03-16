Jakarta (Lampost.co) – Libur Hari Raya Idulfitri selalu menjadi momen favorit masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Selain bersilaturahmi, banyak orang juga memilih menghabiskan waktu dengan menonton film di bioskop.

Tradisi menonton film saat libur Lebaran sudah berlangsung selama bertahun-tahun di Indonesia. Industri perfilman nasional pun memanfaatkan momentum itu dengan merilis berbagai judul baru.

Pada musim Lebaran 2026, sejumlah film dari berbagai genre siap hadir di layar lebar. Mulai dari horor, drama keluarga, hingga fiksi ilmiah. Kehadiran film-film itu menunjukkan industri film Indonesia terus berkembang dengan menawarkan cerita yang lebih beragam.

Berikut daftar film Indonesia yang akan tayang di bioskop selama libur Lebaran 2026.

Danur: The Last Chapter

Film Danur: The Last Chapter menjadi salah satu judul yang paling penonton nantikan. Film itu menutup perjalanan panjang semesta Danur yang telah hadir sejak 2017.

Aktris Prilly Latuconsina kembali memerankan tokoh Risa Saraswati. Cerita berfokus pada kehidupan Risa yang kembali menghadapi gangguan supranatural.

Setelah mencoba menjalani kehidupan normal, ia kembali berhadapan dengan dunia tak kasat mata yang pernah menghantuinya. Film itu rencananya tayang di bioskop pada 18 Maret 2026.

Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa

Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa menghadirkan kisah horor dengan pendekatan baru. Aktris Luna Maya kembali memerankan karakter Suzzanna.

Film itu mengambil inspirasi dari film klasik Indonesia berjudul Santet I: Ilmu Pelebur Nyawa. Cerita menghadirkan konflik santet dan balas dendam yang penuh misteri. Film itu juga akan tayang pada 18 Maret 2026.

Na Willa

Film Na Willa menawarkan cerita keluarga yang ringan namun emosional. Kisahnya mengikuti seorang anak perempuan yang memiliki rasa ingin tahu besar tentang dunia di sekitarnya.

Aktris muda Luisa Adreena memerankan tokoh utama dalam film itu. Film itu menghadirkan pesan tentang keluarga, pertumbuhan, dan mimpi masa kecil. Na Willa juga akan tayang di bioskop pada 18 Maret 2026.

Senin Harga Naik

Film Senin Harga Naik mengangkat cerita hubungan ibu dan anak yang penuh dinamika. Cerita menyoroti konflik keluarga yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Film itu produksi rumah produksi Starvision bersama Legacy Pictures. Melalui cerita emosional, film itu mencoba menggambarkan realitas hubungan keluarga di Indonesia.

Tunggu Aku Sukses Nanti

Film Tunggu Aku Sukses Nanti menghadirkan cerita kehidupan beberapa karakter yang bertemu dalam momen Lebaran. Film itu karya sutradara Naya Anindita.

Cerita menampilkan dinamika kehidupan, mimpi, dan perjuangan yang banyak orang dialami dialami alami Latar waktu Lebaran membuat cerita terasa dekat dengan kehidupan masyarakat.

Pelangi di Mars

Film Pelangi di Mars menghadirkan konsep yang berbeda dari film Lebaran lainnya. Cerita berpusat pada seorang anak bernama Pelangi yang terlibat dalam petualangan luar angkasa. Film itu bersama sutradara Upie Guava.

Genre fiksi ilmiah masih jarang muncul di industri film Indonesia. Untuk itu, Pelangi di Mars menghadirkan warna baru bagi penonton.

Setiap tahun, film Lebaran selalu menarik perhatian penonton bioskop. Momentum libur panjang membuat banyak keluarga mencari hiburan bersama.

Industri film Indonesia pun terus memanfaatkan kesempatan itu untuk menghadirkan karya terbaik. Dengan berbagai genre yang berbeda, film-film tersebut menawarkan pilihan hiburan yang beragam. Penonton dapat menikmati horor, drama keluarga, hingga petualangan fiksi ilmiah dalam satu musim tayang.