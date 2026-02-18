Bandar Lampung (Lampost.co) — Tahun 2026 menjadi periode sibuk bagi Netflix dalam menghadirkan film-film original yang menarik perhatian penonton global. Deretan film itu mencakup aksi tegang, petualangan fiksi, hingga komedi ringan yang layak masuk daftar tontonanmu.

Berikut enam film Netflix paling menarik di 2026 yang patut kamu saksikan.

The Rip

The Rip, sebuah film aksi yang mempertemukan dua aktor besar Hollywood, Matt Damon dan Ben Affleck. Mereka sebagai polisi yang menemukan uang tunai jutaan dolar secara tak sengaja.

Konflik dalam tim mereka semakin memanas ketika rahasia itu mulai terkuak dan memicu kecurigaan. Direction ketegangan intens dari Joe Carnahan membuat cerita itu penuh tekanan dan aksi yang memikat.

Narnia

Adaptasi epik dari kisah awal dunia Narnia, berdasarkan The Magician’s Nephew, menjadi salah satu film fantasi paling dinanti. Cerita mengikuti dua anak yang menemukan dunia magis melalui cincin ajaib dan menyaksikan kelahiran Narnia itu sendiri.

Magisnya dunia fantasi dan konflik antara kebaikan dan kejahatan, film itu menjadi pembuka besar dalam semesta baru versi Netflix.

War Machine

Film fiksi ilmiah penuh aksi War Machine menghadirkan cerita tentang pasukan elite yang menghadapi ancaman tak terduga di luar dunia mereka. Film itu mempertemukan penampilan Alan Ritchson dan Dennis Quaid dalam perang yang tak biasa antara manusia dan kekuatan luar biasa.

Little Brother

Netflix juga menyiapkan sajian komedi seperti Little Brother. Film itu mengeksplorasi kisah kocak seorang realtor yang hidupnya berubah saat adik laki-lakinya yang eksentrik masuk dalam kehidupannya. Adegan lucu dan chemistry pemainnya membuat film itu cocok untuk santai di akhir pekan.

Ladies First

Film romantis ringan Ladies First membawa premis unik tentang pria chauvinist yang terlempar ke dunia di mana wanita memegang kendali. Film itu menggabungkan humor dan pesan sosial yang menarik sebagai tontonan hiburan di musim semi 2026.

Kidnapped: Elizabeth Smart

Untuk pecinta film dokumenter dan kisah nyata, Netflix menghadirkan Kidnapped: Elizabeth Smart, sebuah dokumenter yang menggali kisah menghilangnya Elizabeth Smart dan perjuangan keluarganya mencari jawaban selama berbulan-bulan. Cerita itu mendalam sekaligus menggugah, menjadikannya tontonan reflektif di sisi daftar film Netflix 2026.

Netflix membuktikan ambisinya dalam menyuguhkan film berkualitas di setiap genre sepanjang 2026. Dari aksi psikologis hingga petualangan fantasi dan tawa ringan, ada film yang tepat untuk semua tipe penonton.

Daftar film menarik itu akan membuat penonton dapat merencanakan jadwal nonton sejak awal tahun dan menikmati konten berkualitas langsung di platform streaming. Jangan lewatkan rilisan-rilisan besar itu dan jadikan 2026 sebagai tahun penuh hiburan terbaik di Netflix!