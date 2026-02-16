Jakarta (Lampost.co) – Tahun 2026 akan menjadi periode emas bagi para penggemar setia Marvel Cinematic Universe (MCU). Marvel Studios secara resmi menyiapkan rangkaian cerita segar yang menggabungkan aksi pahlawan ikonik dan debut karakter baru. Berikut adalah tujuh proyek besar MCU yang siap menggebrak layar lebar dan layanan streaming sepanjang tahun 2026.

Poin Penting

Era Baru Spider-Man: Peter Parker memulai hidup baru tanpa identitas yang diketahui dunia.

Reuni Avengers: Avengers: Doomsday menjadi ajang berkumpulnya tim pahlawan termasuk anggota X-Men.

Eksplorasi Karakter: Proyek seperti Vision Quest dan The Punisher menawarkan sudut pandang psikologis yang lebih dalam.

Dominasi Animasi: Marvel terus memperkuat konten animasi lewat X-Men ’97 dan serial Spider-Man.

1. Spider-Man: Brand New Day

Marvel menjadwalkan film solo terbaru Sang Penjaga New York ini rilis pada 31 Juli 2026. Cerita kali ini mengikuti perjuangan Peter Parker yang kini hidup tanpa identitas publik sama sekali. Ia harus menghadapi dunia baru setelah ingatan semua orang tentang dirinya terhapus secara total.

Film ini akan membuka era baru yang lebih personal namun tetap penuh aksi mendebarkan.

2. Avengers: Doomsday

Puncak kejutan tahun 2026 akan hadir melalui film fenomenal berjudul Avengers: Doomsday. Film ini akan menyatukan tim Avengers dalam skala yang jauh lebih besar dan masif. Selain itu, pahlawan dari jajaran X-Men kabarnya akan ikut bergabung menghadapi ancaman kiamat.

Avengers: Doomsday bakal menjadi jembatan krusial menuju puncak fase berikutnya dalam saga multiverse.

3. Daredevil: Born Again – Season 2

Matt Murdock kembali beraksi membela keadilan di Hell’s Kitchen pada Maret 2026. Musim kedua serial ini akan mengeksplorasi konflik batin Murdock secara lebih mendalam dan gelap. Selain itu, intrik dunia kriminal New York akan semakin rumit dengan kembalinya musuh-musuh lama.

Serial ini tetap mempertahankan nuansa dewasa yang sangat disukai oleh para penggemar di Disney+.

4. Vision Quest

Marvel menghadirkan kisah filosofis yang unik melalui serial terbaru bertajuk Vision Quest. Fokus cerita tertuju pada sosok Vision yang mencari jati dirinya setelah peristiwa besar WandaVision. Penonton akan diajak mengeksplorasi makna kehidupan dari sudut pandang entitas logika yang penuh pertanyaan emosional.

Proyek ini memberikan warna berbeda dalam deretan pahlawan super yang biasanya penuh ledakan.

5. X-Men ’97 – Season 2

Para mutan legendaris akan menyapa penggemar kembali melalui musim kedua serial animasi populer ini. Cerita akan melanjutkan perjuangan kelompok X-Men klasik dalam menghadapi pertarungan moral yang semakin kompleks.

Selain tetap mengusung nuansa nostalgia, musim ini menjanjikan konflik mutan yang jauh lebih rumit. Serial ini menjadi salah satu konten animasi yang paling dinantikan di platform Disney+.

6. Your Friendly Neighborhood Spider-Man – Season 2

Spider-Man juga akan hadir dalam versi animasi yang lebih ringan namun tetap penuh humor. Musim kedua ini sangat cocok bagi penonton segala usia yang merindukan sisi ceria seorang Peter Parker.

Meskipun terlihat santai, petualangan ini tetap menawarkan aksi seru yang memperkaya khazanah dunia Marvel.

7. The Punisher

Terakhir, Marvel akan menghadirkan kisah Frank Castle yang brutal dalam serial spesial The Punisher. Karakter anti-hero ini akan memburu keadilan dengan cara-cara tanpa kompromi yang sangat ekstrem.

Penyelidikan terhadap sisi psikologis yang gelap akan membuat cerita ini tampil kontras dengan pahlawan super lainnya. Kembalinya Sang Punisher menjadi penutup daftar proyek ambisius Marvel di tahun 2026.