Bandar Lampung (Lampost.co) — Konten lokal menunjukkan tajinya di platform streaming. Pada periode 2–8 Februari 2026, tujuh dari 10 film terpopuler di Netflix Indonesia berasal dari produksi dalam negeri.

Dominasi itu semakin menarik karena lima di antaranya mengusung genre horor. Satu film hadir dengan drama emosional, sementara satu judul lain membawa komedi aksi segar.

Sementara itu, kategori serial memperlihatkan tren berbeda. Tayangan asal Korea Selatan justru memimpin daftar popularitas.

Film Indonesia Mendominasi Top 10 Netflix Indonesia

Data yang Tudum rilis memperlihatkan lonjakan minat terhadap film lokal. Genre horor menjadi magnet utama penonton Indonesia pekan ini.

Berikut daftar lengkap Top 10 Netflix Indonesia periode 2–8 Februari 2026.

Pencarian Terakhir

Sekuel film 2008 itu kembali mengangkat misteri Gunung Sarangan. Drupadi berusaha menemukan ibunya yang hilang tujuh tahun lalu.

Pencarian itu berubah menjadi teror ketika ia melanggar aturan gaib gunung. Sosok penunggu mulai menghantuinya tanpa ampun.

Even If This Love Disappears Tonight

Film romansa itu mengisahkan Han Seo-yoon yang kehilangan ingatan setiap kali tertidur. Ia menulis jurnal untuk mengenali hidupnya kembali.

Kekasihnya, Jae-won, menyembunyikan penyakit jantung serius. Hubungan mereka mendapatkan ujian waktu dan takdir yang kejam.

Maryam: Janji dan Jiwa yang Terikat

Film itu terinspirasi kisah nyata yang sempat viral. Maryam merasa sosok Raja Jin mengikutinya sejak lahir.

Selama 26 tahun, ia hidup dalam bayang-bayang teror gaib. Upaya menikah demi kebebasan justru memicu amarah entitas tersebut.

Sukma

Luna Maya dan Oka Antara membintangi film itu. Arini pindah ke rumah tua untuk memulai hidup baru.

Ia justru menemukan cermin kuno yang menyimpan ritual kelam. Ibu Sri merencanakan pertukaran jiwa demi awet muda.

Surat untuk Masa Mudaku

Drama itu berlatar panti asuhan dan panti lansia. Kefas sebagai remaja pemberontak yang menyimpan luka batin.

Ia bertemu Simon, sosok yang perlahan membuka hatinya. Hubungan mereka menghadirkan proses penyembuhan emosional.

Dia Bukan Ibu

Vira mencurigai perubahan sikap ibunya setelah perceraian. Yanti tiba-tiba sukses dan tampak berbeda.

Perilaku misterius membuat Vira meragukan identitas ibunya sendiri. Ia mulai menyelidiki kemungkinan campur tangan entitas gelap.

96 Minutes

Film thriller itu menegangkan sejak awal. Song Kang Ren menemukan bom di kereta cepat yang ia tumpangi.

Ia memiliki 96 menit untuk menjinakkannya. Trauma masa lalu terus menghantui setiap keputusan yang ia ambil.

Mama: Pesan dari Neraka

Putri menerima pesan dari nomor milik ibunya yang meninggal. Ibunya dulu sebagai pembaca tarot.

Pesan misterius itu menyeret Putri ke dalam kejadian supranatural. Teror semakin intens setiap malam.

Agen +62

Dito dan Martha sering diremehkan sebagai agen intelijen. Namun, serangan siber besar justru menyisakan mereka.

Data mereka tidak tercatat secara digital. Mereka lalu membongkar sindikat judi online lintas negara.

Death Whisperer 3

Yak masih memburu roh berjubah hitam yang membunuh adiknya. Kali ini ancaman datang lebih kuat.

Roh tersebut mengincar anggota keluarga yang tersisa. Pertarungan antara dendam dan teror kembali memuncak.

Serial Korea Kuasai Tangga Popularitas

Berbeda dengan kategori film, serial Netflix Indonesia didominasi produksi Korea Selatan. Can This Love Be Translated? menempati posisi teratas.

Single’s Inferno Season 5 juga mencuri perhatian penggemar reality show. No Tail to Tell dan Undercover Miss Hong ikut meramaikan daftar.

Serial Bridgerton berhasil menghadirkan dua musim dalam tangga popularitas. Dokumenter Jeffrey Epstein: Filthy Rich juga masuk daftar tontonan teratas.

Horor Lokal Jadi Raja Layar Streaming

Lonjakan minat terhadap film horor Indonesia menunjukkan selera pasar yang kuat. Cerita mistis dan konflik keluarga masih menjadi daya tarik utama.

Dominasi tujuh film lokal membuktikan industri perfilman Indonesia semakin kompetitif. Tren itu berpotensi berlanjut pada pekan-pekan berikutnya.

Jika kamu mencari tontonan seru akhir pekan, daftar itu bisa jadi panduan terbaik. Pilih genre favoritmu dan nikmati pengalaman menonton yang berbeda.