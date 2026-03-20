Jakarta (Lampost.co) – Tradisi mudik Lebaran 2026 menjadi momen paling dinanti bagi para perantau. Umat Muslim biasanya memanfaatkan waktu ini untuk pulang ke kampung halaman. Mereka ingin bertemu keluarga besar dan berkumpul bersama sanak saudara tercinta.

Namun, perjalanan jauh seringkali terasa sangat membosankan dan melelahkan. Oleh karena itu, Anda membutuhkan hiburan berkualitas agar perjalanan tetap menyenangkan.

Tujuh Rekomendasi Anime Seru Wajib Masuk Daftar Tontonan

1. Samurai Champloo

Shinichiro Watanabe menggarap anime ini dengan konsep yang sangat unik. Ia memadukan latar era Edo Jepang dengan nuansa budaya hip-hop modern. Cerita berfokus pada Mugen dan Jin yang memiliki kepribadian bertolak belakang. Keduanya bekerja sama dengan Fuu untuk mencari sosok “samurai yang berbau bunga matahari”.

2. Vinland Saga

Anime ini mengadaptasi manga karya Makoto Yukimura tentang era Viking abad ke-11. Thorfinn tumbuh dengan ambisi besar untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Namun, perjalanan hidup membawanya menjadi budak di Denmark yang penuh perenungan. Ia mulai mencari makna hidup yang lebih damai daripada sekadar kekerasan.

3. JoJo’s Bizarre Adventure

Kisah ini bermula di Inggris pada abad ke-19 melibatkan Jonathan Joestar. Ia berkonflik sengit dengan Dio Brando yang menemukan kekuatan supernatural topeng batu. “Sobat Medcom bisa menyaksikan anime ini secara legal di kanal YouTube MUSE Indonesia,” tulis laporan tersebut. Serial terbaru Steel Ball Run juga mulai tayang di Netflix sejak 19 Maret 2026.

4. Dandadan

Science SARU memproduksi anime ini berdasarkan manga populer karya Yukinobu Tatsu. Plot cerita mengikuti dua siswa SMA dengan keyakinan fenomena aneh yang berbeda. Satu orang percaya hantu, sementara rekannya sangat meyakini keberadaan alien. Petualangan mereka menghadirkan visual dinamis yang sangat absurd sekaligus sangat menghibur.

5. Mob Psycho 100

Shigeo Kageyama alias Mob memiliki kekuatan psikis yang sangat luar biasa. Ia bekerja sebagai murid Reigen Arataka untuk mengendalikan kemampuan supranatural miliknya. Meskipun Reigen sering menipu, hubungan keduanya memberikan pesan emosional tentang jati diri. Perpaduan aksi dan komedi ini sangat cocok menemani kemacetan saat mudik.

6. Violet Evergarden

Violet adalah mantan tentara yang belajar memahami emosi manusia pasca perang. Ia bekerja sebagai penulis surat profesional untuk membantu orang menyampaikan perasaan. Visual anime ini sangat indah dan mampu menyentuh hati para penontonnya. Ceritanya yang mendalam membuat waktu perjalanan panjang terasa lebih bermakna.

7. Tokyo Revengers

Takemichi Hanagaki mendapatkan kemampuan misterius untuk kembali ke masa lalu. Ia berusaha menyelamatkan mantan kekasihnya, Hinata Tachibana, dari konflik geng Tokyo Manji. “Sobat Medcom dapat menyaksikan Tokyo Revengers secara legal melalui kanal YouTube Muse Indonesia,” demikian informasinya.