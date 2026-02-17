Jakarta (Lampost.co) – Libur panjang bulan Februari 2026 kini menawarkan deretan film menarik bagi para pecinta layar lebar. Berbagai genre siap memanjakan mata Anda mulai dari kisah cinta hingga aksi menegangkan. Berikut adalah daftar film yang tidak boleh Anda lewatkan bersama teman atau keluarga.

Poin Penting

Film lokal seperti Ahlan Singapore dan CAPER mengangkat tema sosial yang relevan.

Greenland 2 dan 28 Years Later menjadi unggulan untuk genre aksi serta horor.

Wuthering Heights hadir sebagai pilihan drama klasik yang tayang menjelang hari Valentine.

GOAT menjadi satu-satunya rekomendasi film animasi untuk tontonan keluarga pekan ini.

1. Ahlan Singapore

Film ini menghadirkan Rebecca Klopper dan Kiesha Alvaro sebagai bintang utama. Ceritanya mengikuti perjalanan Aisyah, seorang mahasiswi Indonesia yang merantau ke Singapura.

Awalnya, ia menutup hati rapat-rapat karena memiliki trauma masa lalu yang mendalam. Namun, sosok senior bernama Liam hadir membawa perhatian yang sangat tulus sekaligus misterius. Akibatnya, konflik batin dan kemunculan sahabat lama membuat kisah cinta mereka menjadi sangat rumit.

2. Balas Budi

Selanjutnya, sutradara Reka Wijaya menyuguhkan komedi romantis berjudul Balas Budi. Michelle Ziudith berperan sebagai Alma, seorang perempuan yang malang karena tertipu oleh pria licik.

Budi, sang penipu, menggunakan pesonanya untuk memanipulasi harta serta kepercayaan Alma. Setelah itu, Alma bertemu tiga perempuan lain yang memiliki nasib serupa. Mereka kemudian bersatu dan menyusun rencana cerdik untuk membalas dendam kepada Budi.

3. Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER)

Film CAPER menyajikan sindiran sosial yang sangat segar tentang fenomena utang masa kini. Amanda Manopo berperan sebagai Tina, mantan ratu kecantikan yang terjebak gaya hidup boros.

Karena tumpukan utang, ia terpaksa bekerja pada sebuah perusahaan pinjol ilegal. Di sana, Tina harus menghadapi berbagai tipu daya serta dilema moral yang sangat berat. Kisah ini terasa lucu namun tetap menyentuh hati penonton.

4. Sadali

Kuntz Agus menyutradarai film Sadali yang mengedepankan sisi emosional yang sangat dalam. Ajil Ditto dan Hanggini menjadi pemeran utama dalam drama romantis yang memikat ini.

Tokoh utama bernama Sadali harus berjuang keras menyeimbangkan perasaannya. Ia terjepit di antara kenangan masa lalu dan harapan masa depan yang cerah. Melalui film ini, penonton diajak belajar memahami makna cinta sejati yang sesungguhnya.

5. Greenland 2: Migration

Bagi pencinta aksi, film ini menawarkan ketegangan bencana global yang sangat mendebarkan. Gerard Butler kembali memerankan John Garrity yang harus menyelamatkan keluarganya dari kehancuran.

Dunia kini luluh lantak akibat hantaman komet yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, mereka harus menempuh perjalanan berbahaya menuju tempat perlindungan yang aman. Selain badai, mereka juga menghadapi ancaman dari manusia lain yang sangat agresif.

6. 28 Years Later: The Bone Temple

Nia DaCosta menyutradarai film horor ini dengan atmosfer yang sangat mencekam. Ralph Fiennes berperan sebagai Dr. Ian Kelson yang hidup di dunia pasca-wabah.

Sementara itu, seorang remaja bernama Spike harus berjuang ekstra keras untuk bertahan hidup. Mereka tidak hanya menghadapi makhluk terinfeksi yang sangat mengerikan. Namun, mereka juga harus waspada terhadap kelompok manusia lain yang bertindak sangat kejam.

7. Wuthering Heights

Film ini sangat cocok bagi Anda yang merindukan kisah romansa klasik nan intens. Margot Robbie dan Jacob Elordi tampil luar biasa sebagai Catherine dan Heathcliff.

Cerita ini menyoroti hubungan cinta yang penuh dengan kecemburuan dan ambisi sosial. Sejak masa kecil hingga dewasa, cinta mereka selalu bergejolak dan penuh dengan konflik. Suasana film ini terasa sangat emosional, terutama karena tayang berdekatan dengan momen Valentine.

8. GOAT

Terakhir, ada film animasi GOAT yang bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga. Film komedi aksi ini menyajikan visual yang sangat memukau dan penuh warna.

Tokoh utama bernama Goat melakukan petualangan seru melintasi dunia yang penuh rintangan. Sepanjang perjalanan, ia menemukan teman-teman baru yang sangat unik dan setia. Cerita ini menggabungkan unsur humor serta keberanian dengan porsi yang sangat pas.