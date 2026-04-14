BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) – Industri sinema dunia pada paruh pertama tahun 2026 menyuguhkan kejutan yang luar biasa bagi para penggemar. Berbagai genre mulai dari horor unik hingga drama politik yang mencekam kini mendominasi layar lebar. Kritikus film terkemuka bahkan menilai tahun ini sebagai era keberanian artistik yang sangat menonjol.

Poin Penting

Industri film 2026 menunjukkan tren keberanian artistik pada berbagai genre sinema.

Project Hail Mary menjadi film dengan rating tertinggi yang merayakan sisi kecerdasan sains.

Kolaborasi aktor papan atas seperti Margot Robbie dan Robert Pattinson mendominasi daftar terbaik.

Film animasi Pixar mulai berani menyentuh tema lingkungan yang lebih gelap dan dewasa.

Mayoritas film terbaik tahun ini mendapatkan skor di atas 90% pada situs Rotten Tomatoes.

Daftar Film Terbaik Tahun 2026 Patut DIsaksikan

1. 28 Years Later: The Bone Temple

Sutradara Nia DaCosta membawa sekuel zombie ini ke arah folk-horror yang sangat liar dan ganjil. Film ini menonjolkan hubungan unik antara ilmuwan gila dan seorang kanibal di tengah situasi kiamat. Perpaduan musik cadas dari Iron Maiden semakin memperkuat atmosfer mahakarya eksentrik ini.

Rating: IMDb 7,3/10 | Rotten Tomatoes 92%

2. My Father’s Shadow

Drama keluarga garapan Akinola Davies ini mengambil latar belakang gejolak politik di Nigeria pada tahun 1993. Cerita mengalir melalui sudut pandang anak-anak yang menyaksikan perjuangan ayah mereka melawan kediktatoran militer. Film emosional ini berhasil meraih penghargaan BAFTA untuk kategori debut terbaik.

Rating: IMDb 7,4/10 | Rotten Tomatoes 97%

3. Hoppers

Pixar kembali menghadirkan animasi cerdas melalui kisah Mabel yang memindahkan pikirannya ke dalam robot berang-berang. Selain menghibur, sutradara Daniel Chong menyelipkan pesan lingkungan yang tajam untuk melawan korupsi. Film ini tampil lebih berani dengan sentuhan elemen gelap pada bagian akhir cerita.

Rating: IMDb 7,5/10 | Rotten Tomatoes 94%

4. Wuthering Heights

Emerald Fennell memberikan napas baru pada novel klasik karya Emily Brontë dengan visual yang sangat berani. Margot Robbie dan Jacob Elordi tampil memukau sebagai pasangan yang terjebak dalam cinta destruktif. Meskipun memicu perdebatan, pendekatan kaleidoskopik dalam film ini jelas memberikan pengalaman yang tidak membosankan.

Rating: IMDb 6,2/10 | Rotten Tomatoes 58%

5. Project Hail Mary

Adaptasi novel Andy Weir ini mengedepankan kecerdasan sains daripada sekadar ledakan efek visual yang besar. Ryan Gosling berperan sebagai ahli biologi yang berusaha menyelamatkan bumi dari ancaman kepunahan. Sutradara Phil Lord berhasil meramu dialog riset menjadi petualangan antariksa yang hangat dan lucu.

Rating: IMDb 8,4/10 | Rotten Tomatoes 94%

6. Two Prosecutors

Sergei Loznitsa menghadirkan horor nyata dari sejarah kelam pembersihan politik Stalin pada tahun 1937. Film ini membangun ketegangan secara perlahan melalui perjuangan seorang pengacara muda yang melawan sistem represif. Penonton akan merasakan suasana mencekam di bawah rezim yang sangat kejam.

Rating: IMDb 7,1/10 | Rotten Tomatoes 97%

7. Dead Man’s Wire

Gus Van Sant mengemas kisah nyata penculikan makelar hipotek ke dalam balutan komedi hitam yang menggigit. Bill Skarsgård tampil solid dalam memerankan sisi tragis sekaligus absurd dari karakter utamanya. Film ini memberikan kritik tajam terhadap obsesi media dan kegilaan publik masa kini.

Rating: IMDb 6,5/10 | Rotten Tomatoes 92%

8. The Drama

Zendaya dan Robert Pattinson menjadi daya tarik utama dalam dramedi provokatif hasil karya Kristoffer Borgli. Cerita romansa ini berubah menjadi konflik moral yang serius setelah sebuah rahasia besar terungkap menjelang pernikahan. Film ini berhasil memancing diskusi sosial mengenai kejujuran dan batas kenyamanan dalam hubungan.

Rating: IMDb 7,5/10 | Rotten Tomatoes 77%