Jakarta (Lampost.co) – Industri film Mandarin terus menghadirkan kisah horor yang sangat menyeramkan. Selain mengandalkan kejutan, film-film ini memadukan unsur psikologis dan mitologi kuno secara apik. Oleh karena itu, atmosfer ketegangan yang muncul terasa sangat mendalam bagi para penonton.

Poin Penting

Horor China unggul dalam menggabungkan mitologi Tao dan legenda urban yang sangat lokal.

Sebagian besar film di atas memadukan unsur psikologis sehingga terornya terasa lebih mendalam.

Visual artistik seperti dalam Rigor Mortis memberikan dimensi baru pada genre horor Mandarin.

Kritik sosial tentang tekanan hidup perkotaan juga menjadi bumbu kengerian dalam film seperti Dream Home.

1. The Eye (2002)

Film legendaris ini menampilkan Angelica Lee sebagai Mun, seorang wanita tunanetra yang baru saja menjalani operasi. Mun mendapatkan kembali penglihatannya melalui transplantasi kornea, namun keanehan mulai terjadi segera setelah itu.

Ia mendadak mulai melihat arwah orang-orang yang akan meninggal di sekitarnya. Oleh karena itu, Mun berusaha keras mencari tahu asal-usul donor matanya demi mengakhiri teror tersebut. Film ini menyajikan kombinasi horor psikologis dan emosional yang sangat mendalam bagi penonton.

2. Inner Senses (2002)

Inner Senses merupakan film horor psikologis yang dibintangi oleh aktor ternama Leslie Cheung. Cerita berpusat pada Jim Law, seorang psikiater yang menangani pasien dengan kemampuan melihat hantu.

Awalnya, Jim merasa skeptis dan berusaha menjelaskan fenomena tersebut secara medis. Namun, seiring berjalannya waktu, Jim justru mulai mengalami kejadian supranatural yang mengguncang logikanya. Film ini sangat mahir memainkan batas tipis antara gangguan mental dan dunia arwah yang nyata.

3. Double Vision (2002)

Tony Leung Ka-fai berperan sebagai detektif Huang yang menyelidiki serangkaian pembunuhan misterius di Taiwan. Ternyata, kasus tersebut berkaitan erat dengan ritual Tao kuno untuk mencapai keabadian.

Huang harus bekerja sama dengan agen FBI guna memburu dalang pembunuhan yang penuh simbol mistis. Selain atmosfer yang kelam, unsur religi dalam film ini memberikan rasa intens yang berbeda dari film horor biasa. Ketegangan terus meningkat seiring terungkapnya motif asli sang pelaku.

4. Dream Home (2010)

Berbeda dengan film hantu, Dream Home menyajikan teror melalui genre slasher yang sangat brutal. Josie Ho memerankan Cheng Lai-sheung, wanita muda yang sangat terobsesi membeli apartemen mewah di Hong Kong.

Tekanan ekonomi yang tinggi akhirnya mengubah ambisi Cheng menjadi kegilaan yang mematikan. Ia bertransformasi menjadi pembunuh berdarah dingin demi menggapai mimpinya tersebut. Teror dalam film ini berasal dari sisi gelap manusia serta kritik tajam terhadap kehidupan urban yang keras.

5. Rigor Mortis (2013)

Film ini merupakan bentuk penghormatan modern untuk genre jiangshi atau vampir lompat yang ikonik. Chin Siu-ho berperan sebagai aktor yang pindah ke sebuah apartemen tua yang sangat angker.

Segera setelah pindah, ia terjebak dalam pertarungan hebat melawan roh jahat dan kutukan kuno. Visual yang sangat gelap serta atmosfer depresif menjadikan film ini sangat artistik sekaligus menyeramkan. Rigor Mortis berhasil menghidupkan kembali mitologi klasik dengan kemasan yang jauh lebih serius.

6. Tales from the Dark 1 (2013)

Tales from the Dark 1 adalah sebuah antologi yang merangkum beberapa cerita horor urban yang mencekam. Salah satu bagian menceritakan seorang pria yang menghadapi fenomena gaib di dalam apartemen sempitnya.

Setiap segmen menghadirkan karakter yang berbeda dengan latar belakang kota modern Hong Kong yang padat. Mulai dari ritual misterius hingga teror psikologis, film ini menyuguhkan ketakutan yang sangat beragam. Penonton akan merasakan keresahan melalui cerita-cerita yang terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

7. The House That Never Dies (2014)

Ruby Lin membintangi film ini yang terinspirasi dari legenda rumah berhantu paling terkenal di Beijing. Kisah dimulai saat tokoh Xu Ni dan keluarganya pindah ke sebuah rumah tua yang sangat mewah.

Namun, bangunan megah tersebut ternyata menyimpan sejarah kelam yang melibatkan arwah perempuan yang penuh dendam. Rahasia masa lalu perlahan terungkap seiring dengan munculnya berbagai kejadian aneh di rumah tersebut. Nuansa klasik horor rumah berhantu dalam film ini terasa sangat kental dan menegangkan.

8. The Tag-Along (2015)

Film horor asal Taiwan ini mengangkat legenda urban tentang sosok anak kecil misterius yang memakai baju merah. Wei Ning Hsu berperan sebagai Yi-chun yang mencari nenek serta kekasihnya yang hilang secara misterius.

Yi-chun menemukan rekaman video yang menunjukkan kehadiran sosok berbaju merah tersebut mengikuti anggota keluarganya. Misteri yang berakar dari mitologi lokal membuat ketegangan dalam film ini terasa sangat autentik dan nyata. Penonton akan dibuat waspada terhadap lingkungan sekitar setelah menonton kisah ini.

9. Mojin: The Lost Legend (2015)

Terakhir, ada Mojin yang menggabungkan elemen petualangan seru dengan kengerian di dalam makam kuno. Chen Kun berperan sebagai Hu Bayi, seorang pemburu makam yang kembali melakukan penjelajahan berbahaya.

Mereka harus menghadapi berbagai jebakan mematikan serta makhluk mistis yang menjaga rahasia besar di bawah tanah. Perpaduan antara aksi yang cepat dan suasana makam yang gelap menjadikan film ini sangat epik. Kisah ini menawarkan pengalaman horor yang berbeda melalui eksplorasi mitologi kuno yang misterius.