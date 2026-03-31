Jakarta (Lampost.co) – Kebahagiaan luar biasa kini tengah menyelimuti keluarga besar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan. Setelah menanti selama belasan tahun, pasangan ini akhirnya menyambut kelahiran buah hati kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki.

Poin Penting

AHY dan Annisa Pohan dikaruniai anak kedua laki-laki pada 29 Maret 2026.

Bayi tersebut lahir sehat dengan berat 3,076 kg dan panjang 49 cm.

Pasangan ini memberikan nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono (AHY Junior).

Nama Arjuna melambangkan ksatria, sedangkan Hanyokrokusumo merujuk pada garis keturunan raja.

Kelahiran ini terjadi setelah penantian panjang selama kurang lebih 18 tahun pernikahan.

Kelahiran Sang Buah Hati yang Dinantikan

Putra kecil mereka lahir dengan selamat pada Minggu malam, 29 Maret 2026, tepat pukul 19.28 WIB. Melalui unggahan media sosial, AHY membagikan momen haru saat mendampingi proses persalinan sang istri tercinta. Bayi sehat ini lahir dengan berat badan 3,076 kg serta panjang tubuh mencapai 49 cm.

Kehadiran jagoan kecil ini menjadi jawaban indah atas doa panjang pasangan yang menikah sejak tahun 2005 tersebut. Selain itu, kelahiran ini menghadirkan sosok adik yang dinantikan oleh putri sulung mereka, Almira Tunggadewi Yudhoyono.

“Bagi kami kelahiran Arjuna adalah sebuah keajaiban, apalagi ini merupakan penantian yang panjang, ikhtiar yang luar biasa, serta buah dari doa, upaya, perjuangan, dan pengorbanan istri kami tercinta @annisayudhoyono. Sudah sejak lama kami berikhtiar bersama untuk menghadirkan seorang adik bagi putri kami Almira Tunggadewi Yudhoyono,” tulis AHY melalui Instagram.

Makna Filosofis Nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono

Pasangan ini memberikan nama yang penuh makna mendalam, yakni Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono, atau akrab disapa AHY Junior. Nama tersebut mengandung harapan besar agar sang putra memiliki sifat ksatria dan kecerdasan yang tinggi.

“Nama ‘Arjuna’ kami ambil dari tokoh utama ksatria dalam epos Mahabarata yang dikenal memiliki keberanian, kecerdasan, integritas kebijaksanaan, serta keteguhan dalam prinsip. Kami berharap putra kami dapat meneladani sifat-sifat tersebut: berani, cerdas, halus budi, namun kuat dalam prinsip kehidupan,” lanjutnya.

Selanjutnya, nama tengah “Hanyokrokusumo” merupakan pemberian istimewa dari sang kakek, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nama ini merujuk pada garis keturunan luhur dari Kerajaan Majapahit serta sosok pemimpin besar Sultan Agung.

“Nama tengah ‘Hanyokrokusumo’ merupakan nama yang kami mohonkan dari Bapak SBY. Beliau memiliki garis keturunan dari Kerajaan Majapahit dan Mataram Islam, termasuk Sultan Agung Hanyokrokusumo, seorang pemimpin besar yang patriotik. Harapannya, nilai-nilai luhur tersebut dapat diwarisi oleh putra kami,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur ini menyematkan nama keluarga yang melambangkan sebuah perjuangan hidup.

“Sementara nama ‘Yudhoyono’ memiliki makna perjuangan dan jalan hidup menuju keberhasilan. Maka harapan kami, AHY Junior dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, saleh, berakhlak mulia, dan kelak memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” tutup AHY.