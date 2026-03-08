Jakarta (Lampost.co) – Polda Metro Jaya resmi menahan dokter kecantikan sekaligus influencer dr. Richard Lee sejak Jumat, 6 Maret 2026. Penahanan ini merupakan buntut panjang dari perseteruan hukumnya dengan sosok Dokter Detektif atau Doktif. Penyidik akhirnya menjebloskan Richard Lee ke Rutan Polda Metro Jaya setelah melalui rangkaian proses penyidikan.

Poin Penting

Richard Lee resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya mulai Jumat, 6 Maret 2026.

Kasus bermula dari dugaan repacking produk kecantikan White Tomato miliknya.

Polisi menilai tersangka tidak kooperatif karena sering mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Richard Lee justru kedapatan melakukan live TikTok saat seharusnya memenuhi panggilan penyidik.

Tersangka terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Kasus ini bermula dari laporan konsumen mengenai produk kecantikan bernama White Tomato milik klinik tersangka. Produk tersebut diduga merupakan hasil pengemasan ulang atau repacking secara ilegal dari merek lain. Polisi kemudian melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan pelanggaran standar kesehatan dan perlindungan konsumen tersebut.

Baca juga Resmi Jadi Tersangka, Dokter Richard Lee Dicekal Polisi ke Luar Negeri

Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa penyidik menganggap tersangka tidak menunjukkan sikap kooperatif selama ini. Richard Lee tercatat tidak menghadiri panggilan pemeriksaan tambahan pada tanggal 3 Maret 2026 yang lalu. Selain itu, ia juga melewatkan kewajiban wajib lapor sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah.

Penyidik sangat menyayangkan tindakan tersangka yang justru melakukan siaran langsung di TikTok saat jadwal pemeriksaan. Akibat perilaku tersebut, polisi memutuskan untuk melakukan penahanan demi mempermudah kelanjutan proses hukum yang sedang berjalan.

“Tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru pada hari tersebut tersangka diketahui melakukan live pada akun tiktok,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat, 6 Maret 2026.

Sebelum masuk ke sel tahanan, Richard Lee menjalani pemeriksaan intensif selama empat jam oleh tim penyidik. Polisi mengajukan sebanyak 29 pertanyaan mendalam terkait tindak pidana yang menjerat pemilik klinik kecantikan tersebut. Tim medis juga telah memastikan bahwa kondisi kesehatan tersangka dalam keadaan normal sebelum proses penahanan.

Kini, Richard Lee terancam jeratan pasal berlapis terkait Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman penjara maksimal hingga 12 tahun lamanya. Pihak kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas siapapun yang dinilai sengaja menghambat jalannya proses hukum.