Jakarta (Lampost.co) – Sutradara kondang Joko Anwar kembali menggebrak industri film melalui karya terbaru berjudul Ghost In the Cell. Dalam proyek ini, aktor Aming mendapatkan kepercayaan besar untuk memerankan karakter unik bernama Tokek. Karakter ini lahir secara eksklusif dari imajinasi Joko Anwar khusus untuk sang aktor.

Poin Penting

Karakter Khusus: Joko Anwar menciptakan tokoh Tokek secara spesifik hanya untuk Aming.

Genre Unik: Ghost In the Cell mengusung tema horor komedi yang segar di Indonesia.

Latar Cerita: Alur film berfokus pada teror hantu di dalam penjara yang sadis.

Daftar Pemain: Film ini juga dibintangi Abimana Aryasatya, Morgan Oey, dan Lukman Sardi.

Kebanggaan Aming atas Peran Khusus

Aming merasa sangat bangga saat menerima tawaran langsung dari sang sutradara legendaris tersebut. Ia mengaku sangat antusias karena mendapatkan posisi spesial dalam skenario horor komedi ini.

Baca juga : Rahasia Joko Anwar Gunakan Lagu “Cicak Cicak Di Dinding” dalam Film Ghost in the Cell

“Pertama kali ditawarin sama Abang (Joko Anwar) kan… ‘Ming, nih aku bikin karakter khusus buat kamu’,” kata Aming di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2026).

Mendengar pernyataan itu, Aming seketika merasa sangat bahagia. Ia menilai tawaran tersebut sebagai bentuk apresiasi tinggi bagi karier aktingnya.

“Wah, itu kayak happy banget,” lanjutnya.

Asal-usul Nama Karakter yang Unik

Awalnya, Aming sempat meragukan pendengarannya saat mengetahui nama karakter tersebut. Ia mengira nama itu berkaitan dengan istilah bahasa Sunda yang merujuk pada gangguan pendengaran.

“Tokek itu kan binatang melata kan. Eh, kalau tokek binatang melata kan? Terus di Sunda ada istilah ‘Torek’, artinya tuh budeg. Ini Toke apa Torek Bang?” tanya Aming.

Namun, ia akhirnya memahami bahwa Tokek adalah sosok hantu yang eksotik. Aming bahkan mendeskripsikan karakter ini dengan nada yang cukup jenaka.

“Itu karakter yang unyu. Dan lekukan-lekukan tubuh yang eksotik dan seksi,” tutur Aming.

Pencapaian Tertinggi dalam Karier

Aming menganggap keterlibatannya dalam film ini sebagai tonggak sejarah penting. Oleh karena itu, ia bekerja keras untuk menghidupkan sosok hantu penjara tersebut.

“Ini merupakan salah satu highlight karakter atau peran yang pernah saya dapatkan sepanjang karir saya di Indonesia,” ucap Aming.

Berdasarkan trailer resminya, Tokek merupakan entitas misterius yang meneror narapidana. Sosok ini menghuni Lapas Labuan Angsana yang sangat mencekam dan kejam.