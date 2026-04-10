JAKARTA (Lampost.co) — Aktor Ammar Zoni akhirnya memberikan klarifikasi mengenai isi nota pembelaan atau pleidoi yang memicu kontroversi. Sebelumnya, publik menilai Ammar menyalahkan mantan istrinya, Irish Bella, atas keterpurukannya dalam kasus narkoba.

Poin Penting

Ammar Zoni membantah isi pembelaannya bertujuan untuk menyalahkan Irish Bella.

Ammar secara terbuka meminta maaf jika kalimatnya menyinggung perasaan keluarga mantan istrinya.

Ammar menegaskan dukungannya terhadap pernikahan baru Irish Bella dan Haldy Sabri.

Haldy Sabri dan ibunda Irish Bella memberikan komentar pedas terkait isi pleidoi tersebut.

Bantahan Menyudutkan Pihak Lain

Ammar Zoni menegaskan bahwa poin-poin pleidoi tersebut murni merupakan refleksi perjalanan hidupnya. Ia membantah dengan tegas anggapan bahwa pembelaan itu bertujuan untuk menyindir pihak tertentu.

Aktor berusia 32 tahun ini mengaku hanya berusaha menceritakan kronologi hidupnya secara jujur di hadapan majelis hakim. “Saya bikin pleidoi itu tidak ada menyinggung siapa-siapa. Dan, bahkan saya juga sudah bilang minta maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya kan dari pleidoi saya,” ujar Ammar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 9 April 2026.

Dukungan untuk Kehidupan Baru Mantan Istri

Selanjutnya, Ammar Zoni menyatakan sikap suportif terhadap Irish Bella yang kini telah resmi menikah kembali. Ia menekankan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengintervensi kehidupan pribadi mantan istrinya tersebut.

“Dan sekarang dia sudah ada suaminya juga saya support juga gitu loh. Dan bukan berarti saya memutuskan tali silaturahmi atau apapun sama dia karena gimana pun anak-anak saya,” tambah Ammar.

Respons Menohok Keluarga Irish Bella

Namun, isi pembelaan tersebut rupanya tetap memicu reaksi dingin dari keluarga Irish Bella. Suami Irish Bella, Haldy Sabri, sempat mengunggah pernyataan yang menyayangkan sikap Ammar dalam persidangan. Haldy menganggap Ammar terlalu berlebihan karena membawa-bawa nama istrinya dalam urusan hukum.

Oleh karena itu, Ammar Zoni kembali menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga besar Irish Bella. “Namun, kalau memang dari pihak sana merasa terganggu atau merasa terintervensi gitu ya saya minta maaf. Tapi sekali lagi saya katakan tidak ada bermaksud apa-apa,” pungkasnya.