JAKARTA (Lampost.co) – Aktris cantik Angel Karamoy membawa kabar mengejutkan mengenai kehidupan asmaranya bersama sang kekasih, Gusti Ega. Melalui platform Threads pada Rabu, 8 April 2026, Angel memberikan sinyal kuat bahwa hubungan mereka telah berakhir. Meskipun tidak mengungkap alasan pastinya, ia memberikan pesan menyentuh sebagai penutup perjalanan cinta mereka.

Poin Penting

Sinyal Putus: Angel mengunggah pesan perpisahan melalui Threads setelah melakukan perjalanan terakhir bersama.

Kritik Ejaan: Netizen ramai menyoroti kesalahan penulisan kata “bestfriand” dalam pesan Angel.

Isu Pacaran Kontrak: Muncul tudingan bahwa hubungan tersebut hanya bersifat sementara atau demi kepentingan materi.

Perbedaan Keyakinan: Dugaan perbedaan agama kembali mencuat sebagai penyebab kandasnya hubungan mereka.

“This our last trip, thank you for everything.. i wish u happy..you happy with ur life n u have someone to make u Happy ☺️ I’ll be ur bestfriand forever ✨,” tulis Angel dalam unggahannya.

Angel menegaskan bahwa ia ingin tetap menjaga hubungan baik dengan sang mantan kekasih. Namun, perhatian warganet justru teralihkan oleh kesalahan penulisan bahasa Inggris dalam pesan perpisahan tersebut. Banyak netizen yang mengkritik ejaan Angel hingga kolom komentar penuh dengan teguran dari para pengikutnya.

Spekulasi “Pacaran Kontrak” Muncul ke Publik

Selain masalah ejaan, hubungan mereka kini mendapatkan tudingan miring mengenai motif di balik kebersamaan selama ini. Sejumlah warganet berspekulasi bahwa jalinan asmara tersebut hanyalah sebuah “pacaran kontrak” semata. Bahkan, beberapa orang menuduh Angel hanya memanfaatkan faktor materi selama menjalin hubungan dengan pengusaha tersebut.

“Pantesan aji mumpung banget belanja barang-barang branded tiap hari, keluar negeri tiap bulan, ternyata kawin kontrak,” tulis salah satu netizen dengan nada sinis.

Meskipun banyak komentar pedas, sebagian penggemar tetap merasa sedih melihat akhir hubungan yang semula terlihat mesra. Muncul pula dugaan bahwa perbedaan keyakinan menjadi faktor utama perpisahan pasangan yang mulai go public sejak pertengahan 2025 ini. Hingga kini, pihak Gusti Ega sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait status hubungan mereka yang sedang ramai diperbincangkan.