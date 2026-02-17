Jakarta (Lampost.co) – Aktris Davina Karamoy dan penyanyi Ardhito Pramono kini tengah menjadi pusat perhatian publik. Kabar kedekatan mereka mulai mencuat saat perayaan Valentine pada 14 Februari 2026. Davina mengunggah sebuah video melalui akun TikTok pribadinya dengan pesan yang sangat hangat.

“Selamat Hari Valentine untuk semua! Semoga hari ini terasa lembut, manis, dan penuh kasih,” tulis Davina dalam keterangan unggahannya.

Kode Lewat Lagu Favorit

Namun, hal yang paling menarik perhatian netizen justru terletak pada latar musik unggahan tersebut. Davina secara khusus menggunakan lagu terbaru milik Ardhito Pramono yang berjudul “17 to 70”. Selanjutnya, ia juga tidak ragu menyebut karya musik tersebut sebagai lagu favoritnya saat ini. “Jangan lupa dengarkan lagu favorit terbaru saya, ‘17 to 70’,” tulis Davina.

Interaksi keduanya pun semakin memanas ketika Ardhito Pramono memberikan tanggapan langsung. Ardhito meninggalkan komentar manis dengan tambahan emoji hati berwarna ungu serta simbol bunga. Davina pun segera membalas komentar tersebut dengan ekspresi yang sangat terkejut.

“Terimakasiii yaaa,” tulis Ardhito.

“demi apazi dinotis,” balas Davina spontan.

Spekulasi Hubungan dan Proyek Profesional

Warganet segera menyadari detail menarik berupa buket bunga ungu yang dipegang oleh Davina. Warna bunga tersebut ternyata sangat senada dengan emoji hati yang dikirimkan oleh sang penyanyi. Akibatnya, spekulasi mengenai hubungan asmara mereka pun langsung merebak di berbagai kolom komentar.

Meskipun demikian, banyak pula netizen yang menduga bahwa ini hanyalah bagian dari proyek profesional. Mereka mengira Davina akan menjadi model video klip terbaru untuk lagu Ardhito Pramono. Lagu “17 to 70” sendiri memang memiliki makna mendalam tentang kesetiaan cinta hingga masa tua.