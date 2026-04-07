Jakarta (Lampost.co) – Rumah produksi Tiger Wong Entertainment akhirnya meluncurkan cuplikan perdana film terbaru mereka. Proyek berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja ini menampilkan deretan aktor papan atas lintas generasi. Baim Wong bertindak langsung sebagai sutradara dalam karya drama yang sangat menyentuh ini.

Poin Penting

Sutradara: Baim Wong kembali menyutradarai film drama keluarga yang realistis.

Pemeran Utama: Reza Rahadian beradu akting dengan Christine Hakim dan Happy Salma.

Tema Utama: Mengangkat kisah tentang tanggung jawab, pengampunan, dan arti keluarga.

Inklusivitas: Melibatkan penyandang down syndrome sebagai aktor dalam cerita.

Cerita bermula saat Langit (Reza Rahadian) harus kembali ke pelukan keluarganya yang sempat retak. Namun, kepulangan Langit justru disambut oleh duka mendalam karena kakaknya, Tari (Happy Salma), meninggal dunia. Langit pun terpaksa memikul tanggung jawab besar untuk merawat keponakan-keponakannya yang masih kecil.

Selanjutnya, Langit berjuang bersama ibunya (Christine Hakim) serta adik-adiknya demi menyambung hidup. Mereka menghadapi konflik pelik saat mantan suami Tari mencoba merebut sertifikat rumah keluarga. Suasana semakin emosional karena salah satu keponakan Langit merupakan penyandang down syndrome.

Visi Realis Baim Wong dan Kesan Para Pemain

Baim Wong memilih latar permukiman pinggir rel kereta api untuk memperkuat kesan visual yang nyata. Ia bekerja sama dengan penulis naskah Oka Aurora untuk merajut kisah tentang kesempatan kedua. Selain itu, Baim menegaskan bahwa pemilihan pemain sudah sesuai dengan karakter yang ia bayangkan sejak awal.

“Saya tahu kelebihan mereka semua. Ansambel yang ada di sini, tentu semuanya sangat berkualitas. Kami membuat cerita ini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia,” jelas Baim Wong.

Reza Rahadian juga memberikan apresiasi tinggi terhadap visi penyutradaraan Baim Wong dalam film ini. Ia merasa naskah film ini memiliki pesan yang sangat kuat bagi setiap anggota keluarga.

“Ini adalah film keluarga, yang sejak awal saya membaca naskahnya sangat jelas. Di setiap keluarga, meski ada luka atau anggota keluarga yang melakukan hal yang berseberangan, film ini membawa spirit, bagaimanapun keluarga adalah tempat kita pulang,” ujar Reza Rahadian.

“Orang yang dinilai tidak memiliki fungsi di keluarga tapi memiliki sesuatu yang jadi bernilai,” tambahnya.

Debut Ade Rai dan Komitmen Inklusivitas

Film ini mencatatkan sejarah dengan melibatkan aktor penyandang down syndrome, yaitu Alim dan Vanessa. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Tiger Wong Entertainment terhadap isu inklusivitas di industri perfilman. Selain itu, binaragawan legendaris Ade Rai turut melakukan debut akting dengan bantuan riasan prostetik yang unik.

Aktor pendukung lainnya seperti Raihaanun, Ari Irham, hingga Asri Welas juga ikut memperkuat jajaran pemain. Bahkan, kedua putra Baim Wong, Kiano dan Kenzo, turut muncul dalam proyek layar lebar ini.