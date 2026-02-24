Jakarta (Lampost.co) – Komedian kondang Sule akhirnya buka suara terkait kabar miring yang menerpa hubungannya. Ia secara tegas membantah rumor yang menyebut dirinya telah putus dengan Santyka Fauziah. Meskipun isu tersebut sempat memanas, Sule menegaskan bahwa komunikasi mereka tetap berjalan harmonis.

Poin Penting

Status Hubungan: Sule memastikan hubungannya dengan Santyka Fauziah tidak berakhir.

Prinsip Konten: Mereka sepakat untuk tidak selalu memamerkan kemesraan di media sosial.

Lama Hubungan: Pasangan ini telah menjalin asmara selama hampir tiga tahun sejak 2023.

Respon Anak: Anak-anak Sule sudah mengenal baik karakter dan sosok Santyka.

Oleh karena itu, ia merasa perlu meluruskan spekulasi publik yang beredar di media sosial. “Dikabarkan putus 2025 awal tuh (kata) siapa? Enggak (putus),” jawab Sule.

Alasan Menjaga Privasi dari Media Sosial

Publik sebelumnya mencurigai hubungan mereka retak karena jarangnya unggahan momen kebersamaan. Namun, Sule menjelaskan bahwa ia tidak ingin mengumbar semua aktivitas pribadinya kepada khalayak. Menurutnya, tidak semua hal dalam hidup harus menjadi konten konsumsi publik setiap saat.

“Cuma kita apa… nggak perlulah kita apa-apa diposting gitu, apa-apa diumumin. Setiap saat harus bikin konten, nggak perlu lah,” tegas Sule.

Meskipun demikian, pasangan ini sering terlihat menghabiskan waktu bersama di tempat umum. Bahkan, mereka kerap berbuka puasa bersama selama bulan Ramadan 2026 ini tanpa sembunyi-sembunyi.

“Kita sih sepakat ya nggak apa-apa. Kalau orang ada yang foto, orang ada yang video ya sudah nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Karakter Santyka yang Menyenangkan

Hubungan asmara mereka kini hampir memasuki usia tiga tahun sejak pertama kali berkenalan di TikTok. Sule kemudian mengungkapkan alasan utama mengapa ia merasa sangat nyaman bersama Santyka. Ternyata, sifat dewasa dan menyenangkan dari sang kekasih menjadi faktor kunci bertahannya hubungan tersebut.

“Kenapa saya bisa bertahan dengan dia sampai mau tiga tahun saat ini, karena dia orangnya asyik,” ungkap Sule.

Selain itu, Sule memuji cara Santyka dalam menyikapi rasa cemburu secara bijak.

“Cemburu ada, tapi tidak memperlihatkan. Asyik lah pokoknya orangnya asyik lah,” lanjutnya.

Rencana Pernikahan dan Kedekatan dengan Anak

Mengenai langkah menuju pelaminan, Sule tampaknya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan besar. Walaupun begitu, ia sudah mengenalkan sosok Santyka secara mendalam kepada seluruh anak-anaknya.

“Makanya nanti dulu, ketika ditanya kapan nikah ya nanti lah gitu,” tuturnya.

Sule juga selalu terbuka mengenai karakter pasangannya kepada keluarga besarnya di rumah.

“Selalu bilang sama anak-anak. Dia (Santyka) seperti apa orangnya, dia tuh orangnya seperti ini, apa pun ngomong sama anak-anak,” imbuhnya.