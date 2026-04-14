JAKARTA (Lampost.co) – Kabar perceraian selebritas Boiyen dan Rully Anggi Akbar kini menjadi sorotan tajam publik. Meskipun baru menjalani rumah tangga selama dua bulan, keduanya memutuskan untuk berpisah secara hukum. Masalah perbedaan karakter menjadi alasan utama di balik keretakan hubungan pasangan tersebut.

Poin Penting

Pasangan selebritas Boiyen dan Rully bercerai setelah hanya dua bulan menikah.

Perbedaan karakter menjadi alasan utama perpisahan, bukan faktor cacat hukum.

Pembatalan pernikahan (annulment) berbeda dengan perceraian karena menganggap pernikahan tidak pernah sah.

UU Perkawinan Tahun 1974 menjadi dasar hukum utama pembatalan pernikahan di Indonesia.

Namun, fenomena ini justru memicu diskusi luas mengenai mekanisme pembatalan pernikahan atau annulment di Indonesia. Masyarakat perlu memahami bahwa pembatalan pernikahan memiliki konsep yang sangat berbeda dengan perceraian biasa. Jika perceraian mengakhiri hubungan sah, maka pembatalan menganggap pernikahan tersebut tidak pernah ada sejak awal.

Hukum Indonesia mengatur pembatalan ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebuah pernikahan dapat dibatalkan apabila terbukti tidak memenuhi syarat sah, baik secara administratif maupun substantif. Contohnya mencakup pemalsuan identitas, adanya unsur paksaan, atau salah satu pihak masih terikat pernikahan lain.

Selanjutnya, hanya pihak pengadilan yang berwenang memberikan putusan pembatalan pernikahan secara resmi. Proses hukum ini bergantung pada agama pasangan, yakni melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, pasangan tidak bisa melakukan pembatalan secara sepihak tanpa adanya kekuatan hukum tetap.

Hukum kita juga mengenal batas waktu tertentu dalam pengajuan permohonan pembatalan ini. Biasanya, permohonan tersebut dapat diajukan maksimal enam bulan sejak hari pernikahan berlangsung. Jika pasangan tetap hidup bersama setelah periode itu, maka hak pengajuan pembatalan tersebut otomatis akan gugur.

Dalam kasus Boiyen dan Rully, prosedur yang berjalan tampaknya tetap mengarah pada jalur perceraian biasa. Hal ini karena alasan perpisahan mereka berkaitan dengan dinamika rumah tangga dan ketidakcocokan sifat. Dalam aturan hukum, ketidakcocokan karakter bukan merupakan dasar kuat untuk mengajukan pembatalan pernikahan.

Singkatnya durasi pernikahan tidak otomatis memberikan peluang bagi pasangan untuk melakukan pembatalan. Faktor utama tetap bersandar pada pemenuhan syarat sah pernikahan sejak awal di mata hukum. Maka, pemahaman yang benar mengenai perbedaan kedua mekanisme ini sangat penting bagi masyarakat luas.