JAKARTA (Lampost.co) – Komedian Yeni Rahmawati atau Boiyen membawa kabar mengejutkan terkait kehidupan rumah tangganya. Boiyen resmi menggugat cerai Rully Anggi Akbar pada Januari 2026 setelah menikah selama dua bulan. Keputusan tersebut diambil karena Boiyen merasa tidak ada perubahan sikap dari sang suami.

Kembali Menjadi Diri Sendiri

Setelah berpisah, Boiyen mengaku merasa jauh lebih tenang dan bahagia. Ia mengungkapkan perasaan tersebut saat berbincang dalam podcast milik desainer Ivan Gunawan. Kini, Boiyen merasa telah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang selama masa pernikahan singkat tersebut.

“Tenang sih, lebih kayak gak tegang yaa. kayak tenang ya udah gitu, kayak comeback ke Boiyen yang sebelumnya,” ucapnya dalam podcast tersebut.

Harapan Perubahan yang Pupus

Sebenarnya, Boiyen sudah mengetahui adanya masalah pada diri Rully sebelum mereka memutuskan menikah. Namun, ia tetap memilih maju karena berharap sang suami akan berubah demi rumah tangga mereka. Sayangnya, masalah yang sama justru muncul kembali sesaat setelah prosesi pernikahan selesai.

“Sebelumnya tuh udah, mikir ‘oh bisa berubah nih’, sebelumnya ada juga udah ada masalahnya. Tapi pas abis nikah ada lagi, ‘oh ya ternyata gak bisa berubah’. ya sudah deh dari saya capek,” ucap Boiyen.

Masalah Komunikasi dan Karakter

Selanjutnya, Boiyen menyoroti buruknya pola komunikasi yang menjadi kendala utama dalam hubungan mereka. Ia menilai bahwa karakter seseorang merupakan tabiat yang sangat sulit untuk diubah oleh orang lain. Oleh karena itu, ia memilih untuk berhenti memaksakan keadaan yang tidak sehat.

“Karena kan kalo sifat manusia kan ada yang tabiat ya, kalo tabiat gak bisa berubah ya. Yang bisa mengubah kan diri dia sendiri, kita gak bisa maksa orang buat berubah kan,” tambahnya.

Fokus Membahagiakan Orang Tua

Untuk saat ini, Boiyen menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru mencari pasangan baru. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga besarnya. Fokus utamanya sekarang adalah memberikan kebahagiaan penuh bagi sang ibu tercinta.

“Saya belum kepikiran itu dulu dah, tenang-tenangin dulu diri sendiri. Saya seneng-senengin dulu diri saya sendiri sama mak saya, udah,” ucapnya.