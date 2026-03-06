Jakarta (Lampost.co) – Bintang pop dunia Britney Spears kembali berurusan dengan hukum di California, Amerika Serikat. Pihak kepolisian menahan pelantun lagu “Toxic” tersebut atas dugaan mengemudi di bawah pengaruh alkohol (DUI).

Poin Penting

Lokasi Kejadian: Kawasan Ventura County, California, Amerika Serikat.

Prosedur Medis: Britney sempat dibawa ke rumah sakit untuk tes darah sebelum ditahan.

Temuan Barang Bukti: Polisi menemukan zat misterius di dalam mobil yang kini sedang diteliti.

Klaim Kadar Alkohol: Pihak Britney mengklaim angka 0,06%, di bawah ambang batas legal 0,08%.

Awalnya, petugas menghentikan kendaraan Britney di kawasan Ventura County pada Rabu malam sekitar pukul 21.30 waktu setempat. Polisi melakukan tindakan tersebut setelah menerima laporan mengenai mobil yang melaju tidak stabil di jalan raya. Selanjutnya, petugas segera melarikan penyanyi berusia 44 tahun itu ke rumah sakit terdekat.

Langkah medis ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes kadar alkohol dalam darah. Selain itu, tim medis memeriksa kemungkinan adanya zat lain dalam tubuh sang bintang. Setelah proses pemeriksaan rumah sakit selesai, polisi membawa Britney ke kantor polisi untuk proses penahanan resmi.

Data kepolisian mencatat bahwa Britney masuk ke sel tahanan sekitar pukul 03.00 dini hari. Namun, penyanyi ikonik tersebut akhirnya bebas dari tahanan pada pukul 06.00 pagi waktu setempat. Saat kejadian berlangsung, polisi memastikan bahwa Britney berada sendirian di dalam mobil pribadinya.

Di sisi lain, petugas menemukan zat yang belum diketahui jenisnya di dalam kendaraan tersebut. Oleh karena itu, pihak berwenang kini sedang melakukan uji laboratorium lebih lanjut terhadap temuan itu. Sementara itu, sebuah sumber memberikan keterangan tambahan mengenai kondisi kadar alkohol sang artis.

“Britney Spears mengklaim kadar alkohol dalam tubuhnya berada di angka sekitar 0,06 persen,” ungkap sumber tersebut kepada TMZ.

Meskipun angka 0,06 persen berada di bawah batas legal California sebesar 0,08 persen, aturan hukum tetap berlaku ketat. Seseorang tetap dapat terjerat tuduhan DUI apabila cara mengemudinya membahayakan pengguna jalan lain. Hingga saat ini, Britney Spears harus bersiap menghadapi proses hukum lebih lanjut terkait insiden tersebut.