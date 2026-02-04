Jakarta (Lampost.co) – Kabar penyanyi Bruno Mars berhenti mengikuti akun Instagram Rosé BLACKPINK kini sedang memicu perdebatan sengit di jagat maya. Namun, apakah rumor miring mengenai keretakan hubungan mereka ini benar adanya?

Poin Penting

Klarifikasi Isu: Bruno Mars tidak melakukan unfollow karena ia memang tidak pernah mengikuti akun Rosé sejak awal.

Penyebab Rumor: Isu muncul karena kekalahan lagu “APT.” dalam kategori Song of the Year di Grammy 2026.

Bukti Kedekatan: Bruno Mars mengunggah foto makan pizza bersama Rosé sebagai bukti hubungan mereka baik-baik saja.

Capaian Lagu: Lagu “APT.” tetap mencetak prestasi besar dengan menembus tiga kategori utama di ajang Grammy.

Isu tersebut mencuat tepat setelah lagu kolaborasi mereka berjudul “APT.” gagal meraih kemenangan pada ajang Grammy Awards 2026. Sayangnya, lagu fenomenal ini kalah dari “Windflower” karya Billie Eilish dalam kategori bergengsi Song of the Year.

baca juga : Isu Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Mencuat, Asisten Beri Klarifikasi

Rekor Gemilang Bruno Mars yang Terhenti

Banyak pengamat musik menyoroti catatan kemenangan Bruno Mars yang sangat luar biasa pada panggung Grammy tahun-tahun sebelumnya. Ia meraih piala pertamanya lewat lagu “Just the Way You Are” untuk kategori Best Male Pop Vocal Performance.

Selanjutnya, ia kembali memenangkan kategori Best Pop Vocal Album melalui karya Unorthodox Jukebox pada tahun 2014 silam. Sejak masa itu, Bruno hampir selalu membawa pulang trofi setiap kali namanya masuk ke dalam daftar nominasi.

Kekalahan lagu “APT.” kali ini memicu spekulasi liar dari sebagian warganet di media sosial. Mereka menganggap kehadiran Rosé BLACKPINK menjadi penyebab utama terhentinya rekor kemenangan beruntun milik Bruno Mars tersebut.

Fakta Mengenai Interaksi Media Sosial Mereka

Meskipun spekulasi beredar sangat luas, para penggemar setia segera memberikan pembelaan yang sangat kuat. Mereka menjelaskan bahwa Bruno Mars memang tidak pernah mengikuti akun Instagram Rosé BLACKPINK sejak awal mula kolaborasi.

Keduanya memang sering berinteraksi secara akrab tanpa harus saling mengikuti akun media sosial satu sama lain. Fakta ini juga diperkuat oleh sejumlah bukti unggahan lama pada platform X yang menunjukkan status tersebut.

Oleh karena itu, Bruno Mars tidak melakukan aksi unfollow setelah malam penganugerahan musik itu berakhir. Status hubungan media sosial mereka tetap sama seperti sebelum kompetisi besar itu berlangsung di Amerika.

Momen Akrab Makan Pizza Setelah Acara

Bahkan, Bruno Mars mengunggah foto kebersamaannya dengan Rosé BLACKPINK saat sedang asyik menikmati pizza setelah acara. Unggahan manis ini secara otomatis menepis tudingan bahwa hubungan pertemanan mereka sedang merenggang.

“Bisa diandalkan, saya dan Big Bad Rosie pasti akan menyantap pizza setelah pertunjukan! Terima kasih kepada semua pihak di ajang Grammy yang telah memberi kami kesempatan untuk bersenang-senang. Selamat untuk semua pemenang dan nominasi!” tulis Bruno Mars.

Sebagai informasi tambahan, lagu “APT.” sebenarnya berhasil menembus tiga nominasi besar pada ajang Grammy Awards 2026. Meskipun belum berhasil menang, Bruno Mars dan Rosé tetap menunjukkan profesionalisme yang sangat tinggi saat tampil bersama.