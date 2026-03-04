Jakarta (Lampost.co) – BIGHIT MUSIC resmi mengumumkan daftar lagu untuk album terbaru BTS bertajuk ARIRANG pada Rabu, 4 Maret 2026. Album penuh ini akan meluncur secara global pada 20 Maret 2026 mendatang.

Poin Penting

BIGHIT MUSIC secara resmi merilis daftar 14 lagu baru dalam album ARIRANG pada Rabu, 4 Maret 2026.

Grup legendaris BTS memilih lagu berjudul “SWIM” sebagai lagu utama untuk memimpin promosi album terbaru mereka ini.

Inspirasi utama album ini berasal dari lagu rakyat Korea yang menggambarkan perasaan rindu dalam berbagai fase kehidupan manusia.

Produser ternama dunia, Diplo, turut memberikan sentuhan kreatif dan menyebut proyek ini sebagai album paling gila baginya.

Membawa Tema Rindu dan Cinta

Album ARIRANG merangkum total 14 lagu dengan lagu utama berjudul “SWIM”. Selain itu, tema utama album ini terinspirasi dari lagu rakyat legendaris Korea. BTS ingin menyelami perasaan rindu yang mendalam melalui setiap liriknya. Oleh karena itu, album ini akan menyajikan spektrum emosi cinta yang sangat luas.

Kolaborasi dengan Produser Ternama

Produser ternama Diplo turut terlibat langsung dalam proses produksi karya besar ini. Diplo merasa bangga bisa bekerja sama kembali dengan grup fenomena global tersebut. Ia memberikan pernyataan menarik mengenai kualitas musiknya:

“Saya merasa sangat beruntung di percaya bekerja sama dengan BTS. Ini merupakan album paling ‘gila’ yang pernah saya kerjakan.”

Sentuhan Personal dan Koreografi Energik

Jungkook mengungkapkan bahwa para anggota terlibat aktif dalam seluruh aspek produksi. Selain menyanyi, mereka menyusun koreografi untuk tiga hingga empat lagu baru. Hal ini bertujuan memberikan pengalaman visual yang segar bagi para ARMY.

Jungkook menegaskan keterlibatan penuh seluruh anggota: RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V, dan Jungkook. Kehadiran ARIRANG menjadi momen spesial karena merupakan album penuh pertama sejak tahun 2020.

Daftar Lengkap Lagu Album ARIRANG

“Body to Body”

“Hooligan”

“Aliens”

“FYA”

“2.0”

“No. 29”

“SWIM” (Title Track)

“Merry Go Round”

“NORMAL”

“Like Animals”

“they don’t know ‘bout us”

“One More Night”

“Please”

“Into the Sun”