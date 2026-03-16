Jakarta (Lampost.co) – Grup fenomena global BTS kembali menghentak industri musik dunia melalui peluncuran cuplikan animasi album terbaru mereka, ARIRANG. Namun, video promosi bertajuk “아리랑 (ARIRANG) Animation Trailer: What is your love song?” ini bukan sekadar iklan biasa.

Poin Penting

BTS merilis teaser animasi album ARIRANG dengan konsep sejarah musik Korea tahun 1896.

Video tersebut menyimbolkan perjalanan karier BTS sejak debut tahun 2013 hingga menjadi ikon global.

Gwanghwamun Square terpilih menjadi lokasi konser comeback yang disiarkan langsung melalui Netflix.

Rangkaian tur dunia akan dimulai pada April 2026 di Goyang Stadium.

Cuplikan tersebut membawa narasi sejarah yang sangat mendalam bagi bangsa Korea. Selain itu, visualisasi tersebut menghubungkan akar musik tradisional Korea dengan pencapaian internasional BTS saat ini.

Baca juga : Album ARIRANG BTS Segera Rilis, Diplo Minta ARMY Bersikap Ramah

Selanjutnya, video yang rilis pada Jumat (13/3) tersebut menampilkan tujuh pria yang sedang memutar gramofon tua. Melodi lagu rakyat “Arirang” berkumandang merdu mengiringi adegan tersebut. Ternyata, referensi visual ini merujuk pada peristiwa bersejarah besar pada tahun 1896 silam. Saat itu, mahasiswa Korea di Howard University melakukan rekaman musik Korea untuk pertama kalinya di dunia.

Simbolisme Perjalanan Satu Dekade

Kemudian, narasi visual tersebut bertransisi secara dramatis dari latar tahun 1896 menuju tahun 2013. Angka tersebut menandakan tahun debut RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jungkook di industri musik. Oleh karena itu, transisi ini menggambarkan semangat lagu “Arirang” yang terus hidup dalam karya BTS. BigHit Music menyatakan bahwa “konsep ini bertujuan memberikan pemahaman budaya dan emosional bagi penggemar internasional mengenai identitas asli BTS.”

Lebih lanjut, animasi tersebut berakhir dengan pemandangan megah Gwanghwamun Square yang terletak di pusat kota Seoul. Lokasi ikonik ini akan menjadi saksi bisu konser kembalinya mereka ke panggung hiburan. Akibatnya, antusiasme ARMY di seluruh dunia semakin memuncak menjelang tanggal perilisan resmi album tersebut.

Jadwal Comeback BTS ARIRANG 2026

Bagi para penggemar, silakan catat rangkaian agenda penting BTS berikut ini agar tidak terlewatkan:

20 Maret 2026: Perilisan Resmi Album “ARIRANG” ke pasar global.

21 Maret 2026: Konser Gwanghwamun Square yang tayang secara Live di Netflix.

9 April 2026: Pembukaan World Tour resmi di Goyang Stadium.

Saat ini, kampanye global bertajuk “WHAT IS YOUR LOVE SONG?” sudah menghiasi berbagai kota besar dunia. Mulai dari Seoul, New York, hingga London, promosi album ini terlihat sangat masif. Terakhir, konser di Gwanghwamun Square dipastikan akan menyedot perhatian dunia karena menggabungkan situs sejarah dengan modernitas K-pop.