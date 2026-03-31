JAKARTA (Lampost.co) – Konflik rumah tangga selebgram Clara Shinta kini memasuki babak baru yang semakin mencekam. Setelah isu perselingkuhan, ia kini mengungkap dugaan kepemilikan senjata api oleh suaminya, Muhammad Alexander Assad. Sebuah potongan video memperlihatkan Alexander membawa tas dengan benda menyerupai senjata laras panjang di kamar hotel.

Poin Penting

Clara Shinta mengunggah video suaminya yang diduga membawa senjata api laras panjang. Selebgram tersebut mengaku merasa terancam keselamatannya karena sang suami sering membawa senjata saat ribut. Video tersebut diambil di sebuah kamar hotel dan memperlihatkan benda mencurigakan di dalam tas. Unggahan sempat tayang singkat di Instagram sebelum akhirnya dihapus oleh Clara Shinta. Belum ada kepastian hukum mengenai legalitas atau keaslian benda yang diduga senjata api tersebut.

Ancaman Keamanan dan Ketakutan Clara Shinta

Potongan video tersebut viral setelah akun Threads @elmannisaaa mengunggah ulang konten milik Clara pada Senin, 30 Maret 2026. Melalui keterangan unggahannya, Clara secara terbuka menyatakan rasa takut yang sangat mendalam akan keselamatannya. Ia menyebut sang suami sering membawa benda berbahaya tersebut setiap kali mereka terlibat pertengkaran hebat.

Baca juga : Seret Nama Bella Hot, Selebgram Clara Shinta Bongkar Bukti Baru Dugaan Perselingkuhan Suami

“Setiap kali ribut, bawa sn1per ke mana-mana, lar4s panjang+p3luru, senjata kecil dan pendek. Bener-bener takut aku keselamatan aku tolong. Ntah siapa yang kasih izin,” tulis Clara dalam keterangan unggahannya di Instagram.

Dalam rekaman tersebut, Clara juga terdengar memberikan peringatan keras kepada Alexander yang sedang menelepon. Meskipun begitu, publik belum mengetahui secara pasti keaslian benda yang menyerupai senjata api tersebut. Mengingat, aturan kepemilikan senjata api di Indonesia sangatlah ketat bagi warga sipil.

Unggahan Singkat yang Langsung Dihapus

Unggahan kontroversial itu hanya bertahan selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang dari akun Instagram pribadi Clara. Hal ini memicu spekulasi luas di kalangan warganet mengenai tekanan yang mungkin ia terima. Akun @elmannisaaa bahkan menyebutkan bahwa proses penghapusan konten berlangsung sangat cepat.

“Kasus Clara Shinta yang lagi rame. Sempat posting 2 menit kemudian langsung ditakedown. Takut banget dbunbun, jujurly,” tulis akun Threads @elmannisaaa.

Kasus ini semakin menyita perhatian besar dari masyarakat luas di berbagai platform digital. Sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan dugaan video call mesum Alexander dengan wanita lain. Hingga saat ini, pihak kepolisian maupun Alexander Assad belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan serius ini.