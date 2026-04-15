Jakarta (Lampost.co) – Selebgram Clara Shinta kini harus menghadapi serangan balik dari seorang perempuan bernama Indah Rahmadani. Masalah ini mencuat setelah Clara membongkar dugaan skandal video call nakal yang melibatkan suaminya. Saat mencoba menenangkan diri, ia justru menerima surat somasi resmi dari pihak Indah.

Poin Penting

Somasi Fantastis: Clara Shinta dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 10,7 miliar oleh Indah Rahmadani.

Alasan Tuntutan: Pihak Indah merasa nama baiknya tercemar dan kondisi psikisnya terganggu akibat unggahan Clara.

Tujuan Awal: Clara Shinta mengunggah bukti video call sebagai bentuk sanksi sosial bagi pelaku asusila.

Respons Clara: Ia tidak akan memposting video tersebut jika tidak ada tindakan kejahatan sebelumnya.

Clara awalnya tidak berniat menempuh jalur hukum secara formal terhadap tindakan asusila tersebut. Ia merasa bahwa mempublikasikan bukti tersebut sudah menjadi bentuk sanksi sosial yang sangat berat. Namun, langkah berani Clara tersebut justru memicu perlawanan hukum yang tidak terduga dari pihak lawan.

“Pada saat saya menenangkan diri, mencoba mencerna semua ini, saya meng-update Instagram itu hanya sebagian kecil langkah untuk tetap saya melanjutkan hidup. Saya tidak mau terpuruk. Pada saat sore hari, saya mendapatkan surat somasi dari pihak Indah. Sebelumnya apakah ada langkah hukum yang saya ambil? Tidak, sebenarnya,” kata Clara di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2026).

Indah mengajukan tuntutan ganti rugi dengan nilai yang sangat fantastis kepada Clara Shinta. Pihak Indah mengklaim bahwa unggahan Clara telah mengganggu kondisi psikis serta menghambat pekerjaannya. Bahkan, Indah merasa sangat dirugikan karena foto pribadinya kini tersebar luas di jagat maya.

“Tapi ternyata saya mendapatkan perlawanan dari saudari Indah. Saya mendapatkan surat somasi dengan permintaan penggantian ganti rugi atas psikisnya yang terganggu. Psikisnya dan terganggunya pekerjaan saudari Indah dengan nilai yang cukup fantastis, Rp10,7 miliar. Jadi di sini saya dituntut untuk mengganti rugi hal tersebut,” bebernya.

Meskipun mengakui unggahannya memicu tuntutan, Clara menegaskan bahwa tindakannya memiliki alasan kuat. Ia hanya merespons kejahatan yang menurutnya telah melanggar batas norma kesusilaan dalam rumah tangganya. Clara pun memilih untuk fokus menyelesaikan masalah ini dan menunda berbagai kerja sama profesional sementara waktu.

“Nggak ada satupun istri yang rela melihat suaminya menonton ada perempuan yang bertelanjang di depan dia. Dan saya menyadari kesalahan ini bukan hanya terjadi pada saudari Indah, itu juga terjadi pada suami saya,” ungkapnya.