JAKARTA (Lampost.co) – Selebgram Clara Shinta secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait kegaduhan urusan rumah tangganya. Sebelumnya, ia sempat membongkar dugaan perselingkuhan sang suami, Muhammad Alexander Assad, melalui media sosial. Clara kini mengaku sangat menyesal telah membawa persoalan pribadi tersebut ke ranah publik.

Poin Penting

Permintaan Maaf: Menyesal telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik terkait masalah keluarga.

Pengakuan Khilaf: Mengakui tindakan membongkar bukti VCS dilakukan karena kondisi emosi yang tidak stabil.

Tolak Panggung: Secara tegas menolak undangan wawancara atau podcast yang memanfaatkan isu perselingkuhan.

Misi Masa Depan: Memilih fokus pada perbaikan diri serta memprioritaskan kebahagiaan anak-anak.

Persoalan ini bermula saat Clara mengunggah tangkapan layar interaksi tidak pantas sang suami dengan perempuan lain. Unggahan tersebut memperlihatkan bukti video call sex (VCS) yang kemudian viral secara luas. Namun, ia menyadari bahwa tindakannya tersebut hanyalah luapan emosi sesaat tanpa pemikiran jernih.

“Dengan kerendahan hati, penuh penyesalan dan niat baik, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan saya terhadap publik,” tulis Clara Shinta melalui Instagram, Rabu (8/4/2026).

Fokus Perbaiki Diri dan Tolak Pemanfaatan Konten

Dalam pernyataan resminya, Clara mengakui rasa sakit hatinya sebagai seorang wanita sempat mengaburkan logika. Ia merasa khilaf karena tidak mampu mengontrol diri saat menghadapi situasi yang menyakitkan tersebut.

“Saya mengakui bahwa pada saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak bisa berpikir dengan jernih ketika menghadapi rasa sakit yang melukai hati saya sebagai seorang wanita. Itu adalah kekhilafan saya,” ungkapnya dengan tulus.

Meskipun ceritanya menjadi sorotan, Clara dengan tegas menolak segala bentuk tawaran panggung dari media maupun podcast. Ia memastikan tidak ingin mencari keuntungan materiil dari masalah rumah tangga yang menimpanya.

“Saya dengan tegas menolak segala bentuk undangan, endorsement, maupun podcast yang bertujuan mengangkat atau memanfaatkan permasalahan pribadi ini,” tegas Clara.

Selanjutnya, Clara Shinta memilih untuk menutup lembaran pahit ini dan fokus menata masa depan. Ia ingin mencurahkan seluruh energinya untuk bekerja dan memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. “Saya ingin memulai kehidupan baru, memperbaiki diri, bekerja dengan baik, dan fokus untuk membahagiakan anak-anak saya,” tutupnya.